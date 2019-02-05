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超幸運！謝沅瑾曝「豬年生肖整體運勢最佳」前3名...你有上榜？

點評:小編沒上榜...先幫自己QQ
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▲謝沅瑾解析「豬年生肖整體運勢最旺」前3名。

記者周姈姈／採訪報導

豬年幸運星是你嗎？新的一年來臨，生肖運勢已經重新大洗牌，有些生肖運勢高漲，卻也有些生肖需要注意自己是否安太歲或是面臨血光之災。對此，命理大師謝沅瑾就揭曉「豬年生肖整體運勢前3名」，其中1991年屬羊的人拿下第2名，還會有貴人幫助！

生肖整體運勢最佳前3名：

第3名：1965年屬蛇

謝沅瑾表示，1965年屬蛇的人今年運勢會轉強，而且還能夠掌握整體運勢的發展，雖然逢歲破，卻是「逢破必發」，算是屬蛇裡頭逆勢成長最多的，不管是事業運、財運或是名聲都會有不錯的成績。

▲▼上班,老闆,業務,公事,談判,西裝,領帶。（圖／pixabay）▲1965年屬蛇的人今年逢破必發，會在逆勢中成長。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

第2名：1991年屬羊

以運勢來說，1991年屬羊的人就像是「如魚得水」，各方面都能有很好的掌握，再加上有貴人的幫助以及自己的努力，所以不管是財運、整體的人際關係都算還不錯。

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）
▲不管是財運或是整體的人際關係，1991年屬羊的人都會有不錯的發展。（圖／記者張一中攝）

第1名：1975年屬兔

謝沅瑾說，1975年屬兔的人在這個年份，運勢上來說真的非常旺，尤其和前幾年比起來，整體運有「事半功倍」的情形，能夠掌握整體的大運，而且今年有個稱為「三合」的吉星進來，再加上運勢是所有屬兔者裡頭較為突出的一位，所以就先恭喜你囉！

此外，你的貴人輔助力量也很強，做事情將如虎添翼，只要在人際來往上或與人配合的時候多加留意，就會是順利的一年。

▲事業,工作,上班族,成功的女人,講電話,用電腦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲1975年屬兔的人今年會有吉星進來，運勢非常旺，還會有貴人出現。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

謝沅瑾，台灣最受信任的國際易經／風水／命理大師，執業已經超過30餘年，出書超過30餘本，受到電視／新聞採訪超過20餘年，會以科學的角度、平易近人的態度以及深入淺出的言語，把易經堪輿風水分析到一般人也聽得懂；現有經營：粉絲團

▲命理大師謝沅瑾。（圖／記者周姈姈攝）

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

關鍵字： 豬年 整體運勢 生肖 運勢 占卜 命理 謝沅瑾
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