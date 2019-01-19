「怎麼不是克流感？」本季公費抗病毒藥劑增一新款

▲流感季來臨，民眾可能會感受到身邊有感冒情況的人增加，資料照。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感季節來到，抗病毒藥劑「克流感」大家耳熟能詳，疾病管制署於本流感季開始新購「口服式易剋冒膠囊」，成分、適應症和使用方式都和克流感相同，民眾如果拿到「易剋冒」不用特別掛心，確實就是流感的抗病毒藥劑，可以放心使用。

疾管署統計國內上週（1月6日至1月12日）類流感門急診就診達88,725人次，就診百分比已經連續兩週超過流行警戒值，疫情處於流行期且持續呈現上升趨勢。疾管署副署長羅一鈞表示，今年流感進入流行期約比去年晚了半個月，預估疫情最高峰將落在農曆春節當週，因為流行期晚來，疫情也可能比較晚走，推估今年疫情可能一路會延續到2月中下旬。

疾管署自去年12月1日起已擴大公費流感抗病毒藥劑適用對象，增加「有發燒之類流感患者，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」，類流感患者凡經醫師臨床判斷判定符合公費藥劑用藥條件者，無須快篩，即可開立公費藥劑。

疾管署公費抗病毒藥劑已配置約39.9萬盒，除了口服式克流感膠囊23.4萬盒、吸入式瑞樂沙旋達碟2.7萬盒外，本流感季疾管署另新購口服式易剋冒膠囊共13.6萬盒。

▲疾管署新購流感抗病毒藥劑易剋冒。（圖／疾管署提供）

羅一鈞解釋，易剋冒是國內藥廠生產學名藥，其成份、服用方式、劑量及副作用均與克流感膠囊相同，所以當民眾拿到這款藥物不用特別掛心，可以當成克流感來使用。

而這三款藥物都可用於治療A型和B型流感，本季尚未偵測到抗藥性流感病毒；國內目前共4,326家合約醫療機構提供公費藥劑。

疾管署提醒，民眾平時應留意手部衛生，並儘量避免至人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；打噴嚏時應使用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上，防範病毒傳播。

如有咳嗽、發燒、流鼻水等類流感症狀應配戴口罩，並先至鄰近之公費藥劑合約醫療機構就醫；如有呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆則應儘速至大醫院就醫，並依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡風險。