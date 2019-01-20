女生嘿咻後私密處有血尿！　小心蜜月膀胱炎找上門

▲女生愛愛後發現下面癢癢的，頻尿之餘還會尿血，真的會讓人很不知所措。（影／姊妹淘提供，請勿任意使用）

▲當男生沒有瞄準好就進去，可能會導致女生事後尿尿產生灼熱感、頻尿、血尿、尿尿有異味等症狀。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導 影、圖／姊妹淘

愛愛後女生發現下面癢癢的，頻尿之餘還會尿血！對女生來說，發生這種狀況既是緊張，又很難啟齒，相信這是很多女生的困擾，尤其當過程是在比較激烈的情況下發生。以下是姊妹性福診所要提醒愛愛時要注意的部分，讓女生的尿道保持在清潔和健康的狀態。

/

▲當男生沒有瞄準好就進入女生身體，可能會導致女生事後尿尿有灼熱感、頻尿、血尿、尿尿有異味等症狀。（圖／姊妹淘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

姊妹院長陳保仁指出，女生尿血是蠻常見的，原因在於陰道口和尿道口之間的距離其實不到一公分，而當男生沒有瞄準好時，事後尿尿會有的灼熱感、頻尿、血尿、尿尿有異味等症狀就會一一出現，嚴重的話細菌毒素會感染至發燒，甚至侵入腎臟引發腎臟炎。

▲要預防蜜月膀胱炎就要適當地清潔，愛愛要前先排空，愛愛後也不忘上廁所。（圖／姊妹淘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有的新婚夫妻去蜜月旅行，長時間待在室內，蜜月膀胱炎就產生了，陳保仁說，男女撞擊次數太多會導致細菌增加，另外，沒喝水和上廁所也可能是主因。陳保仁提醒，要預防蜜月膀胱炎就要適當地清潔，愛愛前先排空，愛愛後也不忘上廁所。女生陰道口都會有小皺褶，其延展性能允許2-3公分的直徑物件進去，生產時更是能寬至10公分左右，只要男生不是用叼的，大概都不會傷害到女生，至於喜歡激烈性愛得男生要特別留意，進入太深或某個角度有可能會撞到女生膀胱底部，引起她的疼痛，這是很要不得的行為。

▲運動時要適當地讓自己的衣著是透氣的，減少尿尿感染的機率。（圖／達志影像）

一旦發現自己需要掛泌尿科，一般人都很不知所措，陳保仁說，通常尿道炎是不需要內診的，只有問診以及尿液檢查和培養，但如果嚴重到影響了子宮和腹部，甚至超過膀胱的範圍，這時就需要內診了。陳保仁表示，尿尿感染有其必須遵循的「食衣住行育樂」防範之道，食、避免吃辛辣，少喝咖啡，多喝水；衣、要適當地讓自己的衣著是透氣的；住、正確生活和前到後的正確擦拭習慣要做好；行、運動中衣著的摩擦是悶熱的，流汗所流失的水分也要補充足夠；育樂、親密行為前後都要給予適當保養。

▲有的女生想要讓自己的私密處是香的，而施加沐浴露等外來的香劑，其實過度清潔也不是件好事。(圖／達志示意圖)

有的女生想要讓自己的私密處是香的，而施加沐浴露等外來的香劑，陳保仁說，過度清潔也不是件好事，這樣做會使私密處被感染，而之後抹藥除了殺掉細菌，可能也會影響到膀胱。性愛屬侵入性運動，選擇一位清潔的伴侶還是最要緊的，陳保仁指出，現在有一種快速檢驗男生感染源的醫療儀器，只要15分鐘和男生的一滴尿就能檢測出其安全性，但會優先用於醫院的治療。

姊妹淘，一個專為女性成立的心事新知交流網站，內容包括感情觀點、名人娛樂、美妝時尚、私密話題以及同志專區等，現有經營：粉絲團、YouTube頻道、官網