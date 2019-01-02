寶寶喝水過多水中毒　醫生曝「體重算式」：喝奶就夠了！

▲新生兒只需喝奶即可，不用額外攝取水分。（示意圖／記者姜國輝攝）

生活中心／綜合報導

許多新手媽媽都以為，嬰兒除了喝奶，還要多補充水分以免便祕。中山醫學大學附設醫院小兒科醫師王杏安回應，寶寶主要攝取水分的來源就是喝奶，因為新生兒的腎臟尚未發展成熟，如果攝取過多水分則無法排出體外，情況嚴重甚至會水中毒，等到4至6個月再吃副食品即可。

王杏安分享，常常有家長抱寶寶來看診，擔心孩子水分攝取不足，以為只有喝奶會便祕，但其實嬰兒只要喝奶就夠了，便秘跟喝水無正相關，更重要的是要注意口腔清潔，可以用紗布沾水，輕輕清潔口腔內部即可。

▲寶寶便秘跟喝水無正相關。（圖／達志示意圖，下同）

那喝奶量應該多少才恰當？王杏安解釋，嬰兒的喝奶量必須以體重計算，每公斤應攝取150CC奶量，以3公斤的寶寶為例，一天應喝450CC的奶量，一天喝8餐，每餐約喝60CC。他表示，新生兒腎臟未發育成熟，如果喝太多水無法排出，會造成心臟負擔，嚴重會出現水中毒，出現頭痛、嘔吐等症狀。

王杏安指出，等到嬰兒4至6個月才需要額外補充水分，開始增加副食品分量，奶量降低，水量也以少量為主。但這個時期的嬰兒還不會說話，應該怎麼判斷寶寶想喝水，誠寶美人瑜媽咪先前撰文分享「3個小信號」，幫助新手爸媽正確做判斷。

▲嬰兒等到4至6個月才需要額外補充水分。

1.舔嘴唇

成人口渴時會不由自主地舔嘴唇，寶寶也是一樣的。小嬰兒雖然不會說話，但可以用嘴四處去尋找奶嘴狀的東西來表示。有時候誠瑜媽咪的寶寶會一直用嘴巴碰觸大人的手，或是找東西一直想吸的樣子，依照寶寶的情況，如果是剛喝完牛奶沒多久的話，就代表可能口渴了，這時候媽咪可以趕快餵寶寶喝水喔！

2.尿量少或太黃

有一次誠瑜媽咪幫二寶換尿布時，發現包了四個多小時的尿布還是乾乾的，而且尿布很黃伴有腥臭味，覺得不對勁的我趕快問一下外婆，才知道原來是給寶寶喝水喝得太少了，才會出現這樣的情形。所以當發現寶寶有尿量少、尿量特別黃、有腥臭味的時候，就要注意多給寶寶補充水分了！

3.便祕、便便硬結

當寶寶出現很多天才大便一次，或是排便的時候特別出力，便便大出來的樣子很乾燥、結塊很多的時候，就代表寶寶缺水了，要趕快多喝點水，維持身體平衡才行喔！