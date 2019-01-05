排卵試紙計算受孕時機　改用於避孕可行嗎？

▲排卵試紙可以幫助避孕嗎？（圖／達志／示意圖）

撰稿：洪巧藍

諮詢專家：輔大醫院藥劑部／藥師徐楚雲

Q：先前聽說排卵試紙可以幫助算時間增加受孕機會，想請問藥師，若反過來用於避孕，效果會好嗎？

輔大醫院藥劑部藥師徐楚雲表示，排卵試紙可以精確得知較為正確的排卵日，使用試紙確實可以更有效的計算安全期，避免意外懷孕。

徐楚雲解釋，正常女性每個月會排卵一次，促使卵子從卵巢破巢而出的激素是「黃體生成激素(LH)」，而黃體生成激素為週期性分泌，當濃度迅速增加，表示準備排卵。

然而一般估算排卵日為下次月經來潮的前14天，也可藉此計算出安全期，但難免會因為外在或個人因素而影響排卵時間，進而產生誤差。

徐楚雲表示，黃體生成激素在排卵前24～36小時會達到最大值，排卵試紙可透過檢驗尿液中黃體生成激素的高峰值來預測是否排卵，由此可確定排卵時間及月經週期的安全期，幫助女性選擇最佳受孕時機以及利用安全期達到避孕的效果。

這裡悶、那裏痛，親友說吃這個藥卡有效？看病領藥怎麼吃老霧煞煞？用藥治病、要命可能只在一線之間，可不能一知半解！《ETtoday健康雲》開闢新專欄「藥師站台」，歡迎來信提出你的用藥難題，我們將請專業藥師來解答你的疑惑，幫你顧健康！信箱：lifenews@ettoday.net

◎鎖定每日刊文，看看專家怎麼解開難題！