讓腎臟病患恢復健康！台灣匯德生技發現人蔘皂甙能「修復腎絲球」

▲匯德生技總裁理筱龍博士。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

腎臟保健新突破！專精於萃取及發酵技術的台灣匯德生物科技股份有限公司宣布，歷經20年研發，終於成功發現人蔘皂甙M1的新用途，人蔘皂甙M1可用於治療狼瘡性腎炎（Lupus Nephritis）及IgA腎炎（IgA Nephropathy），能彌補目前腎臟治療藥物僅具抑制效果的缺憾，目前已取得美國、歐盟專利，為人類醫藥史寫下新頁。

根據統計，目前全球約有7億慢性腎臟病患者，而台灣洗腎率更躍居全球之冠，匯德生技總裁理筱龍博士指出，僅2018年洗腎人口就有8萬5000人，洗腎健保給付就高達新台幣500億元，「台灣一年國防預算不過3200億元，但洗腎健保支出就將近國防預算的六分之一。」

▲台灣匯德生技發現人蔘皂甙M1的新用途。（圖／記者蔡玟君攝）

匯德生技總裁理筱龍博士表示，現階段的藥物僅具抑制病徵的效果，並無修復與治癒的能力，然而多年來，匯德生技主要投入稀有人蔘皂甙M1的生產與抗癌方面研究，在與宜蘭大學近產學合作中，發現人蔘皂甙M1具有極佳的抗發炎效果且藥毒性極低，且可以修復腎絲球功能，並讓已下降的腎絲球透析率（GFR）數據回升，對紅斑性狼瘡引發的腎病變、以及IgA引起的腎病變均有極佳的治療效果。

目前，匯德生技除了已經取得歐盟及美國發明專利，在其他國家也陸續接獲更多專利即將獲准之通知。現在正規劃申請新藥臨床實驗(IND)，準備邁取得藥證之路，使腎臟病患有機會重拾健康的生活。