常常深陷哀傷中嗎？　你可能做過「5件事」：原諒自己吧

▲試圖與自己和解，才能更好過。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

作者： 安德莉亞．歐文（Andrea Owen）

摘自：《人生很難》

●精選書摘

為什麼要原諒？因為，如果我們不原諒自己，就必須揹著包袱到處走，而包袱會成為自我批判的助力，原諒自己就是善待自己和自我同情。

坦白說，原諒自己有些複雜。我不打算騙你說：「只要跟著這樣做，然後再那樣做，你就完成了『原諒自己』的步驟，並且可以繼續前進了。」原諒自己的過程是複雜的，可能涉及羞恥感、罪惡感、悲傷，有時還要面對創傷。

你要原諒自己的可能是重大的事，如果你對某件做過的事深感羞愧，特別是與創傷有關的事（例如：你認為某人的死是你造成的，或因 為自責產生濫用酒、藥物等行為），請考慮尋求專業治療師的協助。如果你要原諒自己的事十分重要但沒有那麼嚴重，我希望你思考幾件事。

▲原諒自己要面對創傷。（示意圖／翻攝自pakutaso）

讓我們先從描述問題開始。你做了讓自己後悔的決定嗎？你讓自己陷入不堪的情境中嗎？你背負著過去或現在的包袱嗎？想想你仍用來譴責自己，或「懲罰」自己的事。可能是你：

●曾劈腿。

●容忍可怕的關係，明知該離開卻仍不願分手。

●曾經墮胎而感到愧疚。

●今天早上或過去的某一天曾對孩子發飆。

●背叛需要你的人。

又或者，你讓自己陷入目前的哀傷、絕望、尷尬處境，需要與自己和解、原諒自己。有 時候，我們可能只是因為沒有達到對自己的期望而責備自己。你的理性可能很清楚這一點，但又覺得這條道路太長，你責怪自己還沒達到目標。

你認為原諒自己代表什麼意思？許多人不願意原諒自己，因為他們認為自己應該承擔錯誤的重擔，因此，繼續受折磨，責難自己，對他們而言是一種救贖。如果你認為原諒自己代表你過去的行為沒錯，或原諒自己會給別人藉口做同樣的事，或自我原諒代表你不需要對自己的行為負責，我們就該好好談一談了。

▲想從負面情緒中解脫，必須先正視問題。（圖／翻攝PAKUTASO）

原諒自己跟這些毫無關係。原諒自己代表你只是個凡人，你的人格有缺陷，你應該從負面的責備情緒中解脫。首先你可能需要承認，所有那些讓你難受的事都曾真正發生過。這聽起來很瘋狂，但我們常常否認事實。因為承認事實代表你必須對自己的行為負些責任，而且有可能還需要補救，完全承認事實代表你必須經歷一些你一直在逃避的感覺或情緒。

不是要你陷入自虐的死胡同中，在此我很想用自我同情做結論就好，但有時我們必須為我們在悔恨時所做過的事道歉。「悔恨」的定義是，因犯下的錯誤而感到的深沉遺憾和內疚。內疚對我們可能有好處，因為它可以帶來改變。當我們感到有罪惡感時，代表我們知道做錯了。可能是違背了自己的價值觀，或是做了傷害別人的事。罪惡感讓我們採取補救行動，從錯誤中學習，成為更好的人。

而了解自己除了罪惡感外還有什麼感覺也十分重要，恐懼、怨恨、憤怒、羞恥、沮喪、 尷尬等等。你是否正在逃避其中任何一個感覺？我猜是的。也許你可以真正去感受這些感覺。有時候，這些感覺真是有夠靠北。準備好接受這個事實，了解這是正常且必要的。在自我原諒的過程中，有時你可能會需要補償某個人。這不是要你徹底喚醒良知，好讓自己晚上可以安心入睡。如果這麼做會讓事情變得更糟，道歉和補救就失去了意義。

▲學會自我原諒，才能從悲傷中再次站起來。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

例如，如果你和已婚男子有染，覺得應該補償他的老婆，除非你確信不會另起風波，否則這麼做可能不是個好主意。有關這個主題有一項經驗準則，「如果會造成傷害就不要試圖補救」。換句話說，採取行動前一定要考慮對方。

另外，你的自我原諒不應該取決於別人是否接受你的道歉。他們可能不會接 受。在完美的世界裡，別人會接受你的道歉，擁抱你，你們還會一起哭然後快樂地蹦蹦跳跳離開。但那不是自我原諒的重點，重點是表達和感受你的悔恨。在說抱歉之前，先確定你已經不在乎結果了。

有個很棒的自我原諒口號是：「我是凡人，我犯了錯。」因為你本來就是凡人，而你確實犯了錯，這是事實。你的錯誤不代表你是壞人，你的錯誤只意味著你是凡人且搞砸了。如果重複這個口號對你有幫助，歡迎多加利用。悲傷、處理感覺和原諒自己會隨著時間推移次第發生，有時各自出現有時重複。

值得一提再提的是，自我原諒並不是一勞永逸 的過程。對你而言也許是，但對許多人而言，這是一個經年累月的練習和成長過程。此外，請記住原諒並不代表遺忘。你可以從過去中學習，以經驗為鏡。你可以感覺內疚，任何感覺都可以。

你的目標是處理任何羞恥感，再一腳踢開那些伴隨回憶而來的自責感。與自己對話的方式非常重要，影響了你的成長與幸福。我希望你可以承諾投入練習。我已經見證過這個過程如何徹底改變生活，我深信，只要關注你的自我對話，你就會開始感覺自己的改變、生活的改變。

★本文經新自然主義授權，摘自《人生很難》，到博客來網路書店網站看看，請點此。