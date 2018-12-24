讓皮膚水水過冬　4件事快學起來

圖／康健雜誌

文／吳若女

冬天皮膚特別容易乾燥、過敏，該如何保養？要怎麼選保養品和擦乳液？

冬天到，氣溫明顯的下降，有些人的皮膚也出現變化，原本姣好的面容可能變得乾澀脫皮，其他的部位也發癢龜裂，又乾又癢，常常是癢到不知所措。

其實，冬天的皮膚乾癢是正常的生理變化，皮脂腺的分泌會在春天漸漸旺盛，夏天到達頂峰，秋天往下走，冬天則跌倒谷底。因此，原本是偏油或中性的皮膚，到了冬天可能正好或略顯乾澀，而本來就乾燥的皮膚會更加乾澀。

由此可知，皮脂腺的分泌是呈現一個動態的平衡，因人而異，也因為季節而有所變化。因此，面對秋冬皮脂腺分泌的減少，可以做些什麼，讓自己的皮膚舒服過冬？

1.要洗得舒服，也要洗得正確。

常常聽到旁邊的人說，冬天寒冷，皮膚乾澀，所以要減少洗澡的次數，就可以減少皮膚的乾癢。

長庚醫院皮膚科主治醫師鍾啟榮表示，這樣的說法不完全正確，因為洗澡不僅可以去除毛細孔的細菌、皮垢和灰塵，還能促進新陳代謝，幫助血液循環，把更多的水分帶進體內，增加皮膚的水分。

但關鍵是怎麼洗，皮膚才不會愈洗愈乾、愈洗愈癢？

水溫是第一個關鍵，因為天氣寒冷，很多人會不自主用很燙的人水來洗澡或泡澡，好像這樣才能保暖、洗淨污垢。實際上，洗得太燙或洗得太久，會過份去除皮膚表面的皮脂，也會降低角質層的含水量，讓皮膚變得又乾又癢。

2.清潔用品也要換季。

選擇適合的清潔品是第二個關鍵，皮膚科醫生都建議，不只是保養品，連清潔品也應該換季。

去污、去油能力強的面皂或沐浴乳，適合在夏天流汗的日子，秋冬時節需要滋潤成分強的清潔品，像是含有燕麥或保濕劑的產品。國泰醫院皮膚科主治醫師林怡君建議，也可以在浸浴時加入沐浴油，減少脂質的流失。

當然，冬天也不需要使用太多的肥皂，身體的污垢多半用熱水即可沖淨，只有在T字部位的軀幹如前胸或後背，頭皮或腋下，才需要用一點滋潤性的肥皂。

3.擦乳液的方法。

洗完之後趕快上乳液是第三個關鍵，千萬不能等皮膚自然風乾、開始脫皮或發癢之後，才想起來好像應該擦點乳液或面霜。

剛洗完的皮膚，角質的含水量最高，應該趕快用乳液或保濕力強的產品把它密封起來，才能將水分保持在裡面。

因為皮膚在自然風乾的過程中，會帶走更多的水分，所以，最好的方法是在洗完之後，用毛巾輕輕抿乾，就塗上乳液。但也不能在皮膚還濕答答的時候就開始塗抹，因為那又會把原本濃度合宜的乳液稀釋掉。

因此，洗完後，輕抿水滴，快快塗上乳液，是重要而且必要的保養動作。

4.怎麼尋找適合自己的乳液？

第四個重要關鍵當然是塗上去的保養品究竟合不合適、有沒有發揮效果。根據皮膚科醫生對保養品的觀察，愈接近人類天然皮質膜成分的產品，應該是愈好、愈適合的。因為，一方面不會對皮膚造成太大的負擔，再方面保濕效果也會比較好。

除了這個基本原則，還應該注意產品適不適合自己當時的膚質狀況，有些人天生是油性皮膚，結果再增添油質，當然會造成負擔，引發毛囊炎或青春痘粉刺。

有些人是去年適合的產品，今年卻不見得管用，那是因為人的膚質會隨著年齡或地區有所變化，就常理而言，皮膚會一年比一年乾燥，因為皮脂腺的分泌會逐年下降。

現代人飛來飛去的機會也比以前多，經常穿越不同的時區或地方，一下子是美國的大陸型氣候，一下子又是台灣的海島型氣候，皮脂腺的分泌當然會有所起伏。

因此，掌握自己當時的皮膚狀況，尋找適合的保養品才是最好的選擇。

冬季搔癢或乾澀不如想像中的麻煩難纏，活用這4個小祕訣，就能讓皮膚舒舒服服、水水過冬。但如果有嚴重的脂漏性皮膚炎或其他皮膚疾病，則應該先尋求皮膚科醫師的協助與治療，並且維持這4個保養方法，就能改善皮膚的狀況。

(道具協力：阿嬤時代企業公司、紅屋生活館)

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