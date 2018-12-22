中央全面補助子宮頸癌疫苗　基隆市下週率先開打

▲國健署署長王英偉（左） 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部規劃12月中旬開始全面補助107學年度國一女生免費接種HPV疫苗，國民健康署署長王英偉今（22）日表示，中央公費HPV疫苗相關配套已經陸續完成，而基隆市確定要於下週開始施打，成為全面補助政策上路後第一個施打的縣市。

子宮頸癌為國人女性癌症死亡原因第七位，醫學研究證實感染人類乳突病毒(Human papillomavirus, HPV)是導致子宮頸癌的主因，衛生福利部國民健康署參考世界衛生組織(WHO)所提出對9至14歲女學生接種HPV疫苗較有效的建議，全面補助107學年度國一女生免費接種HPV疫苗，估計10萬名女學生受惠。

外界關注全面開打的進度，國健署署長王英偉22日接受媒體訪問時表示，中央相關的通報、配套系統已經準備好，其實在過去有10縣市已經實施HPV疫苗接種補助，包含新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、嘉義縣、嘉義市、金門縣、彰化縣、雲林縣等，估計會按照各縣市既定的時程來進行疫苗安排；至於新納入的縣市，目前了解基隆市將於下周開打，會是全面補助政策上路後第一個啟動的縣市。

王英偉也提到，目前每一個縣市的準備度不一，由於有些學校希望下學期開學再開打比較好配合，部分縣市尚需與學校討論，另可能還會受到月底各縣市首長就任、衛生局人事等影響，會尊重各縣市的安排，評估全面補助政策上路後2年，再規劃全國一致的接種流程以及期程。

為維護民眾權益及健康，國民健康署希望家長及學生先瞭解再決定是否接種，因此在接種前會主動提供HPV疫苗簡介、效益及保護力等資訊，提醒仿單所列副作用及接種應注意事項等訊息；如確定同意接種，於接種當日，由醫師評估身體狀況後才進行接種；接種後，須於原場所觀察30分鐘再離開，如產生不良反應將立即提供妥適之處置及治療。