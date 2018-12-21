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旅遊注意！柬埔寨登革熱拉警報　境外移入個案比去年多7倍

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▲▼柬埔寨吳哥窟。（圖／記者蔡玟君攝）

▲位於柬埔寨暹粒的吳哥窟，資料照。（圖／記者蔡玟君攝）

記者洪巧藍／台北報導

元旦、春節連假即將到來，準備赴東南亞，特別是柬埔寨的民眾一定要注意登革熱疫情。疾病管制署今（21）日表示，今年登革熱境外移入登革熱個案以柬埔寨為最多，個案樹比去年增加達7倍，而當地今年累積病例已經超過1萬5千例，疫情主要發生地區包含首都金邊以及暹粒，都是國人旅遊常去的點，提醒民眾注意落實防蚊措施，避免感染。

疾管署副署長莊人祥表示，國內今年截至12月20日累計登革熱境外移入病例330例，雖然並非歷年最高，但今年觀察到一個現象，來源國家以柬埔寨66例為最多，其次則是越南、菲律賓，都有50例以上個案，至於馬來西亞、泰國、印尼、緬甸、新加坡及寮國等東南亞國家亦均有登革熱境外移入病例進入國內。

▲▼疾管署副署長莊人祥。（圖／記者嚴云岑攝）

▲疾管署副署長莊人祥。（圖／記者嚴云岑攝）

統計去年登革熱境外移入個案當中，來自柬埔寨的僅有8例，相較今年累計66例可謂明顯增加，且主要為本國籍人士；而據國際媒體報導，柬埔寨登革熱今年截至12月10日累計逾15,000例，其中16例死亡，病例數約為去年的1.5倍，疫情主要區域包含首都金邊及暹粒，由於氣候不穩定導致首都金邊等地區在登革熱防治上面臨挑戰。

由於元旦連續假期、寒假及農曆春節將接續到來，國人往來國內外機會增加，提醒計劃前往登革熱流行國家旅遊、經商或探親的民眾，應落實防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍等，以降低感染風險；入境或返國後如有疑似症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史，以及早診斷治療與通報。

目前登革熱旅遊疫情建議等級列為第一級注意（Watch）之國家包括：柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南及斯里蘭卡。

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關鍵字： 旅遊疫情 登革熱 柬埔寨
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