思覺失調症初期不明顯　醫提醒「家族史＋2症狀」是潛在高風險群

▲思覺失調症發病初期症狀往往較隱微。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

「思覺失調症」是一種好發於年輕族群的慢性精神疾病，在台灣社區盛行率約為0.27%至0.3%，發病初期症狀往往較隱微。醫師提醒，若具備「一等親家族精神病史」，且同時出現「長時間社交退縮」或「認知功能減退」，即屬於「精神病潛在高風險族群」，這時「早期介入」是改善預後的決定性因素。

松德院區社區精神科主任黃卓尹指出，思覺失調症初期症狀不算是非常明顯，主要徵兆包括「感官與情緒異樣」，這時會感到情緒起伏混亂、對周遭感受改變或有莫名的不適感，還會出現「認知與行為轉變」，在思考、記憶及處理事務出現困難或出現社交退縮、個性改變，另也會有「疑似精神病徵兆」，如輕微幻覺、妄想或持續未達7日的短期發作。

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當感到情緒莫名緊張或低落、周遭世界變得陌生、令人不安或是在思考、記憶和專注上出現困難時，這可能是身心發出的求救訊號。研究顯示，「早期介入」是改善預後的決定性因素，越早接受專業評估和介入，不僅精神病症狀的緩解率較高，患者在認知功能與整體生活品質上的表現也更為理想。

對此，黃卓尹指出，自民國108年起，松德院區創建全台首個針對早期精神病的臨床服務團隊，並與台北市30家精神科診所合作，串聯成完善的「社區照護網絡」，該計畫至今已服務約300位患者及其家庭，另也推動「身心失調發病早期介入計畫」，透過社區照護網絡與專業團隊，協助12至65歲的潛在患者及早發現、及早治療，避免病情惡化。

她提醒，若具備一等親家族精神病史，且同時出現長時間社交退縮或認知功能減退，即屬於「精神病潛在高風險族群」，由於這些感受難以向他人描述，當事人常感到孤單無助，進而延誤就醫，風險症狀並不代表一定會發展成精神病，但積極的評估與診斷是恢復安適的關鍵，若有相關困擾，務必與醫師當面討論。

