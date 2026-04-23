女警「產後大出血死亡」　醫示警7類人最危險

▲北市一名女警產女後大出血死亡。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

北市警局中正一分局督察組36歲女警陳芊雯4月中旬喜迎女兒，沒想到產後竟因失血過多不幸離世，引發關注。醫師指出，產後大出血是臨床常見狀況，有些是在生產過程中發生，有些則是產後2~3天發生，除了「高齡產婦」之外，本身有「高血壓、肥胖、糖尿病」等7族群都是高風險。

今年36歲的陳芊雯在4月喜迎人生中第一位愛女「安安」，在新北市某婦幼診所生產，但發生產後大出血，院方全力搶救後仍不幸離世，此事除了家屬悲痛萬分，所屬的單位北市警局中正一分局也備感痛心。

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針對產後大出血，婦產科醫師李茂盛指出，這算是產科常見狀況，高危險群包括「高血壓、肥胖、糖尿病、以前曾做流產手術、曾做子宮肌瘤切除手術、多胞胎、高齡產婦」等7類族群，一旦大出血發生一定要盡快止血、輸血，如果沒辦法止血，可能就要做子宮切除。

而產後大出血也分「早發性」和「晚發性」，早發性就是生產發生，晚發性約在產後2～3天才發生，常見問題是胎盤剝離不完整或生產時子宮頸有裂傷。

至於發生大出血造成死亡，李茂盛也直言，產後大出血基本上都能搶救回來，如果能夠控制，致死率約1/1000，但若出血達到4000～5000c.c，短時間就容易造成失血性休克，甚至死亡。