兒托法「監管雲」引隱私疑慮　石崇良：非隨時可調閱

▲立法院三讀通過《兒童托育服務法》，保障兒童托育安全。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「剴剴案」讓幼兒托育受關注，立法院14日三讀通過《兒童托育服務法》，其中包括虐童可處60萬並公布姓名以及「監管雲」入法，但民團認為監管雲有隱私疑慮，反對強制上傳。對此，衛福部部長石崇良表示，這只是異地備存的概念，要調閱有一定法定程序，並不是隨時可以取閱，不會有隱私洩露的問題。

《兒童托育服務法》條文明定，有身心虐待或情節重大的體罰、霸凌、性騷擾等，最高可處60萬元罰鍰；為保護兒童的人身安全，「監管雲」確定托育機構應裝設監視錄影設備，至少保存30日並加以保密。若未依規定辦理可處負責人最高30萬罰鍰，屆期未改善，得依情節輕重令停止招收半年至一年，最嚴重將廢止設立許可。

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不過外界也提出「監管雲」恐影響幼兒隱私權益相關疑慮，石崇良今受訪時回應，《兒托法》是新的法規，「監管雲」的詳細做法還在討論中，但這主要是「異地備存」的概念，未來一旦發生爭議或疑似兒虐事件，可以適時去做調閱。

石崇良說，例如行車記錄器、閉路電視一段時間資料就會被洗掉，有可能兒虐事件被發現時，已經過一段時間，機構本身可能已經沒有留存紀錄，所以才會要求在雲端備援，但主要是異地備份概念，未來如果因為事件發生要調閱，也有一定的法定程序，並不是隨時可以取閱，所以不會有隱私洩露的問題。