學者憂馬鈴薯抑芽劑「克普芬」更毒　石崇良：殘留標準和國際一致

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

為防堵發芽、腐爛的進口馬鈴薯流入市場，行政院院長卓榮泰日前公開宣稱會「一顆顆檢查」，引來各界質疑。對此，衛福部部長石崇良今受訪時表示，所有食安標準都沒有改變，邊境抽驗會依風險加嚴，只要有問題就是整批退運或銷毀。另有學者指出，用於抑芽的農藥「克普芬」毒性更高。他則強調，殘留容許量和國際訂定標準一致。

針對馬鈴薯引發的食安疑慮事件，石崇良強調，所有食安標準都沒有改變，進口馬鈴薯會按照過去邊境查驗的比例，一般抽驗是2%~10%，有發生問題就會提高20%~50%，再有問題就是逐批檢驗，檢驗標準和項目都沒有改變，只要抽驗有問題就是整批退運或銷毀。

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石崇良說，在農業部部分，主責是檢疫，針對有沒有病蟲害或發芽，食藥署是檢驗農藥殘留、重金屬殘留、龍葵鹼，這部分是雙重把關。

不過台大公衛系教授吳焜裕指出，發芽馬鈴薯含龍葵鹼，但用於抑芽的農藥「克普芬」毒性更高。石崇良則強調，克普芬是被容許的農藥，各國都是一樣的，所以食藥署的邊境檢驗也包含農藥，國內規定的殘留容許標準和國際食品法典委員會（Codex）訂定的30ppm一致，只要在邊境檢驗有問題，都會整批退運或銷毀。