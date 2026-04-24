尿尿「有3感覺」別拖了！　醫：恐已被細菌攻佔

▲泌尿道感染有跡可循，有「3種感覺」快就醫。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否曾有過「明明剛尿完，一離開馬桶卻又想尿」的崩潰感？泌尿科醫師江佩璋提醒，尿尿時只要出現特定「3種感覺」，代表你的泌尿道可能已經被細菌攻佔了！若不及時察覺早期感染警訊，極可能一路惡化成嚴重的腎臟發炎，後果不堪設想。

三總泌尿科醫師江佩璋在粉專指出，泌尿道感染初期有跡可循，他特別點出「3大求救訊號」，民眾可自我檢測。第一是「灼熱刺痛」。醫師形容，這種感覺最常發生在尿尿的「最後那一刻」，感覺底下像是被火燒一般的刺痛，讓人難以忍受；第二則是「假性尿意」，患者明明才剛離開馬桶，不到半小時又覺得膀胱很脹、想尿尿。

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最後一項警訊則是「尿液混濁」。江佩璋醫師說明，若發現尿液看起來不再清澈，甚至帶有血絲或散發濃烈的異味，都是細菌感染的徵兆。

一旦發現上述狀況該怎麼辦？江佩璋醫師強調，此時請「立刻停止憋尿」，並且大量補充白開水。他建議，即便補水會增加跑廁所的次數，也要堅持下去，透過尿液將細菌排出。不過，醫師也提醒，若症狀持續半天都沒有改善，應盡速就醫尋求專業協助。

想要遠離泌尿道發炎的痛苦，三軍總醫院官網衛教資料建議從日常習慣改起：

1. 多喝水、拒絕憋尿：透過增加排尿次數，把細菌沖出體內。

2. 正確擦拭：記住「由前往後（陰道口往肛門）」的大原則，保持陰部清潔。

3. 良好排便習慣：避免便秘造成膀胱壓迫及細菌上行。

4. 性行為後清潔：行房前後多補水並排尿，有助於沖洗掉入侵的細菌。

5. 蔓越莓神隊友：蔓越莓中的有機酸能維持尿液酸性，進而抑制細菌附著。

6. 穿著要透氣：捨棄緊身褲，改穿棉質內褲，降低悶熱與細菌繁殖的機會。