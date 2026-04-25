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刷牙也沒用！喉嚨藏「黃白小顆粒」臭翻　醫4招斷絕：別用手摳

▲▼刷牙也沒用！喉嚨藏「黃白小顆粒」臭翻　醫4招斷絕：別用手摳。（圖／張嘉峻醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

▲扁桃腺上的黃白顆粒雖小，臭味卻很驚人！（圖／張嘉峻醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

明明早晚都認真刷牙，為什麼一張嘴還是會飄出一股揮之不去的異味？甚至總覺得喉嚨卡卡有異物感？耳鼻喉科醫師張嘉峻提醒，這可能不是牙齒沒刷乾淨，而是口腔內的扁桃腺躲了黃白顆粒「扁桃腺結石」，正是導致口臭的元兇。醫師苦笑直言，這種小石頭聞起來「非常有衝擊力」！

張嘉峻醫師在粉專小峻醫師 張嘉峻分享，如果發現自己認真潔牙後口氣依舊不佳，可以試著照鏡子觀察喉嚨。他解釋，「扁桃腺結石」是由食物殘渣、細菌以及口腔內脫落的上皮細胞，在扁桃腺的凹槽（隱窩）裡堆積鈣化而成。這顆石頭雖然體積小，但味道卻不容小覷。

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張嘉峻醫師傳授「4招」預防扁桃腺結石：

1. 飯後勤勞潔牙：養成飯後刷牙、使用牙線的習慣，從源頭減少殘留在口腔內的食物殘渣。

2. 仰頭漱口法：吃完東西後，嘗試仰頭用清水或無酒精漱口水漱口。

3. 多喝水：保持口腔濕潤，避免口腔黏膜過於乾燥。

4. 專業手術諮詢：若結石問題反覆發作，建議與醫師討論是否適合進行扁桃腺切除手術。

很多民眾發現自己咳出「黃色小石頭」後，會嘗試用手或棉花棒去摳。對此，張嘉峻醫師警告：「不建議！」 這樣草率的行為容易導致口腔受傷，甚至引發感染。醫師呼籲，若總覺得喉嚨有異物感、或是深受口臭困擾，應至診所進行專業檢查。

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關鍵字： 扁桃腺結石 臭味 刷牙 鈣化 張嘉峻醫師 耳鼻喉科 隱窩 漱口 喝水

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