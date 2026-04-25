ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

凌晨3點「常莫名醒來」並非失眠！科學家解惑：醒來別滑手機

常凌晨3點莫名醒來？科學家證實並非失眠　3招助一覺到天亮

▲專家建議睡前遠離3C，半夜驚醒不要查看時間，避免影響睡眠。（示意圖，photoAC）

文／鏡週刊

許多人都曾遭遇3點準時醒來的魔咒，其實這不一定是失眠，而是大腦的生理節奏在作祟。根據科學研究，人類睡眠是由數個約90到110分鐘的循環組成，就像跑大隊接力，每90到110分鐘會換一棒，當棒次交接進入淺眠階段，本來就容易微醒，這屬於正常的生理機制，大部分人翻個身就會繼續睡，甚至不記得自己醒來過。

為何凌晨3點容易醒來？

[廣告]請繼續往下閱讀...

凌晨3點剛好是生理時鐘的過渡地帶，此時身體剛結束修復力最強的深眠，正轉向淺眠階段。為了替清晨暖場，體內的壓力荷爾蒙皮質醇（cortisol）會開始爬升，讓身體處於備戰狀態。在這種高度敏感的時刻，任何風吹草動或腦中盤旋的待辦事項，都會被生理雷達放大，讓人們瞬間斷了睡意。

為何半夜醒來不能滑手機？

心理學家格雷格穆瑞（Greg Murray）指出，深夜是焦慮的溫床，缺乏外界雜訊時，思緒會過度聚焦在負面情緒上。如果清醒後開始滑手機或思考工作，大腦會誤以為這是該開工的時間，建立起錯誤的制約反應，這種生理時鐘位移會讓人們在特定時間點習慣性醒來，變成難搞的睡眠障礙。

如何一覺到天亮？

想一覺到天亮，關鍵在於穩定作息與睡前降速。比起強迫早睡，固定的起床時間更有助於重整生理時鐘，且睡前應保留1小時遠離3C產品。半夜醒來時，千萬別看時鐘或手機，別讓跳動的數字刺激你的神經，讓大腦保持放鬆，通常比較容易順利再度入睡。


更多鏡週刊報導
躺很久卻睡不好！醫師點名2族群睡前少碰手機　失眠超過3個月別輕忽
睡不好其實是腸道在作怪？專家教3招恢復腸道平衡　改善睡眠品質
腦子停不下來？很累卻越睡越清醒　醫師推1方法：讓睡眠回歸本能

【你怎麼吃獨食！】阿拉斯加犬發現哥哥在獨享投餵　直接撞飛牠XD

關鍵字： 睡眠 生理時鐘 失眠 作息 3點醒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

石崇良批柯文哲夜訪新光「不好的示範」　已請醫院不要追究貼文者

7歲童染水痘「肚子痛」併發腦炎　醫示警3件事：病毒攻擊內臟

紙餐具含螢光劑會致癌？營養師揭風險：溫度、時間是關鍵

凌晨3點「常莫名醒來」並非失眠！科學家解惑：醒來別滑手機

「神奇療效」全是假！詐團假冒榮總院長賣藥　士檢分案調查

住家附近「綠色植物多」有利胎教　研究：寶寶長大注意力較佳

尿尿「有3感覺」別拖了！　醫：恐已被細菌攻佔

產婦死亡3原因最常見！台大醫嘆「羊水栓塞」難防：說出現就出現

高齡產婦更要注意轉診安排　醫：產檢期間應至支援醫院建立資料

深夜嘴饞忍不住？「6款不長胖宵夜」曝光　吃對也不怕胖

讀者迴響

回到最上面