凌晨3點「常莫名醒來」並非失眠！科學家解惑：醒來別滑手機

▲專家建議睡前遠離3C，半夜驚醒不要查看時間，避免影響睡眠。（示意圖，photoAC）

文／鏡週刊

許多人都曾遭遇3點準時醒來的魔咒，其實這不一定是失眠，而是大腦的生理節奏在作祟。根據科學研究，人類睡眠是由數個約90到110分鐘的循環組成，就像跑大隊接力，每90到110分鐘會換一棒，當棒次交接進入淺眠階段，本來就容易微醒，這屬於正常的生理機制，大部分人翻個身就會繼續睡，甚至不記得自己醒來過。

為何凌晨3點容易醒來？

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凌晨3點剛好是生理時鐘的過渡地帶，此時身體剛結束修復力最強的深眠，正轉向淺眠階段。為了替清晨暖場，體內的壓力荷爾蒙皮質醇（cortisol）會開始爬升，讓身體處於備戰狀態。在這種高度敏感的時刻，任何風吹草動或腦中盤旋的待辦事項，都會被生理雷達放大，讓人們瞬間斷了睡意。

為何半夜醒來不能滑手機？

心理學家格雷格穆瑞（Greg Murray）指出，深夜是焦慮的溫床，缺乏外界雜訊時，思緒會過度聚焦在負面情緒上。如果清醒後開始滑手機或思考工作，大腦會誤以為這是該開工的時間，建立起錯誤的制約反應，這種生理時鐘位移會讓人們在特定時間點習慣性醒來，變成難搞的睡眠障礙。

如何一覺到天亮？

想一覺到天亮，關鍵在於穩定作息與睡前降速。比起強迫早睡，固定的起床時間更有助於重整生理時鐘，且睡前應保留1小時遠離3C產品。半夜醒來時，千萬別看時鐘或手機，別讓跳動的數字刺激你的神經，讓大腦保持放鬆，通常比較容易順利再度入睡。



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