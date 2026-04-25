護理人力回流至疫情前水準！石崇良揭數據：護病比入法更有信心

▲衛福部長石崇良出席2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會開幕式。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

總統賴清德今日表示，健保總額持續成長且致力於改善醫療人員待遇，護理人力已經回到新冠疫情之前的水準。衛福部長石崇良指出，今年1月護理人力較去年同期增5000多人，逐步回流，如果依照此趨勢，三班護病比入法就會比較有信心，目前還在推估調查中。

賴清德總統今日出席「2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會」開幕式，致詞點出政府已提高健保總額，近兩年採高推估成長率5.5%，並將原本應由公務預算支出的項目移出健保，兩年合計逾200億元，今年健保總額更首度突破新台幣1兆元，目標是改善醫療人員待遇、提升設備與人才培育。

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賴總統特別提到，政府推動相關措施已逐步展現成果，醫療人力逐漸穩定，護理人力供給已回復至疫情前水準，未來也將持續留任醫檢師及各領域醫事人員，營造更完善的醫療工作環境。

石崇良會後受訪表示，今年1月護理人力和去年同期相比增加5千人，總數約19萬人。回顧先前最辛苦時，有一年僅增加300人，另也有僅增加1000人，衛福部近年推動護理相關策略，包含夜班津貼、三班護病比獎勵、4年健保投入100億等，很多措施都在進行中。因此，現在慢慢看到護理人力回流。

台灣護師醫療產業工會宣布將在5月5日上午9點半赴衛福部抗議，三班護病比入法刻不容緩，病人安全不能等，呼籲民眾一起站出來，為護理專業發聲。石崇良表示，衛福部一直在評估人力，不希望強制入法之後造成醫院關床，一方面需要保護民眾就醫權益，也要維護護理人力負荷。當然在看到人力回流趨勢之後，護病比入法期程會比較有信心，但目前還在推估當中。