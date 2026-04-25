長輩喊「感冒逼汗就好了」！醫驚揭5種人是大忌：會更虛、咳更久

▲長輩都說「感冒逼汗就好了」，醫急喊不是人人都適合。（示意圖／記者陳俊宏攝）

文／陳學莆中醫師 （師大昌盛堂）

還記得小時候每次只要一感冒，家裡的大人總是會叮嚀：「多喝熱水、蓋幾層厚棉被，把汗逼出來就會好了！」。確實，有些時候流完汗後神清氣爽，感冒好了一大半；但不知道你是不是也有過類似的經驗：好不容易逼出一身大汗，感冒不僅沒好，反而覺得全身癱軟、頭暈目眩，甚至咳嗽拖得更久了。

為什麼會這樣？其實，中醫對於「流汗治感冒」也就是汗法，在著名的典籍《傷寒論》有著非常嚴謹的標準。流錯了汗，不但治不了病，反而會傷身。

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• 但為什麼很多人一感冒，就被叮嚀要「流汗發出來」？

這是因為，感冒初期通常是外來的邪氣（如風寒）侵犯人體的體表（皮毛、肌肉）。當邪氣還停留在最淺層，也就是傷寒論所謂的「太陽表證」。表面的毛孔會為了自保而緊閉。

此時就是中醫使用「汗法」的最佳時機。藉由重新打開毛孔，讓體表的微血管擴張，通過微汗的方式把停留在體表的風寒邪氣「推」出體外。

• 中醫怎麼看「流汗」這件事，真的對每種感冒都適合嗎？

雖然「汗法」是治感冒的重要手段，但在經典《傷寒論》中，特別強調：發汗只能做到「微似有汗」的微汗出，絕對不能「大汗淋漓」。這是因為，在中醫有一句話叫「汗血同源」，汗液和血液一樣，都是身體寶貴的津液。對中醫來說，感冒可以粗略的分為：風熱、風寒、暑濕（帶有明顯腸胃症狀）、虛性感冒等。

其中只有偏寒性的感冒才適合透過發汗的方式來治療。

• 為什麼有些人流完汗，反而更累、症狀拖更久？

《傷寒論》中明確指出，過度發汗會導致「亡陽傷津」。指的是當你流了過多的汗，雖然可能暫時把外邪趕走了一點，但同時也把身體防禦能量（正氣）和水分（津液）給流光了。

而這會導致2種結果：

1.抵抗力降低：身體變得虛弱，若是再次遇到外邪入侵，就容易出現感冒症狀拖延不癒。

2.津液喪失：水分流失過多，相當於冷卻系統受到影響而導致內熱產生，接著就會出現乾咳、口乾舌燥、心悸、疲倦無力等後遺症。

• 哪些體質或狀況，特別不適合強迫流汗？

基於「汗血同源」的原則，若是身體有下面這些狀況，就不太適合透過發汗的方式來處理感冒：

1.喉嚨乾燥、紅腫痛者（此時身體正在「發炎缺水」）

2.容易流鼻血、出血者 — 稱「衄家」（暗示身體已經「缺血」）

3.長期頻尿、泌尿道感染者 — 稱「淋家」（下半身「嚴重脫水」，合併感染的問題）

4.體虛畏寒、容易心悸者（心臟與身體「能量不足」）

5.平時就容易猛流汗的人 —稱「汗家」（體表的「門壞了」）

• 感冒時，中醫會怎麼判斷「該不該流汗」？

在診間通常會通過觀察以下幾個關鍵，來判斷是否符合《傷寒論》中「可發汗」的標準：

1.邪氣還在表面（表證）： 症狀以頭痛、肩頸僵硬、全身肌肉痠痛為主。

2.非常怕冷（惡寒）： 就算穿很多衣服、吹不到風，骨子裡還是覺得冷。

3.毛孔緊閉（無汗）： 身體發熱，但皮膚摸起來是乾的，一點汗都流不出來。

所以，感冒流汗絕對不是「有流有保庇」，也不是流越多好得越快！如果有任何身體不適，還是及早尋求醫師的協助。

本文經授權轉自：師大昌盛堂中醫診所