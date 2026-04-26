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A片7大迷思「愛愛1小時」　醫：現實5-10分鐘即達標

▲▼汽車旅館,賓館,開房間,完事,做愛,休息。（示意圖／ETtoday資料照）

▲醫師強調，A片很多情節是為了視覺效果，現實中照著演，不但不會幸福，還可能傷身。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師莊豐賓破解「A片7大迷思」，像是片中「愛愛都要1小時」？醫師解答，「那是剪接出來的！現實中平均5至10分鐘即達標，硬度與品質才是關鍵。」

莊豐賓近日在「幸福醫師 莊豐賓醫師」臉書提到，別把A片當教科書，破解7大「硬」傷迷思！各位兄弟，A片是拿來看的，不是拿來學的！很多情節是為了視覺效果，現實中照著演，不但不會幸福，還可能傷身。他為大家拆解7大誤區：

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迷思1：隨時都能升旗？

男人不是機器！壓力、疲勞或酒精都會影響，偶爾不順是正常的生理反應。

迷思2：愛愛都要1小時？

那是剪接出來的！現實中平均5至10分鐘即達標，硬度與品質才是關鍵。

迷思3：射完立刻再戰？

生理上有不反應期，隨年紀增長，冷卻時間會拉長，強行續戰容易造成組織受傷。

迷思4：口水當潤滑劑？

口水乾得快且細菌多，容易導致另一半感染或發炎，請選用專業潤滑劑！

迷思5：高難度姿勢才厲害？

特技姿勢容易閃到腰，甚至導致陰莖骨折，選擇雙方舒服的姿勢最安全。

迷思6：女性幾分鐘就高潮？

多數女性需要15至20分鐘的前戲與心理鋪陳，缺乏溝通硬攻，只會讓對方不適。

迷思7：每個人都像女優、男優私密處都很美？

影片有濾鏡與打光，功能健康比外表美醜更重要。

莊豐賓提醒，A片是娛樂，過度迷信會造成表現焦慮，若發現必須靠重口味才有反應，或對表現有疑慮，別亂買壯陽藥！歡迎來泌尿科診所尋求專業諮詢。

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關鍵字： A片 莊豐賓

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