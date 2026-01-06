20萬劑新型流感疫苗9月來台　目標補強老化抗體不足缺口

▲醫界提醒民眾注意流感預防，免疫加強型流感疫苗是新選擇。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

截至1月3日，類流感門急診就醫人次已突破8萬人，疾管署示警全球流感升溫，並檢出H3N2新突變「K分支」。醫師指出，面對病毒變異及長者免疫老化，國內今年9月將引進20萬劑免疫加強型流感疫苗，可望為65歲以上族群提供超越標準疫苗的保護力，成為高齡防疫的重要新選項。

研究顯示，流感高風險族群一旦出現嚴重併發症，約有半數可能死亡，且死亡風險隨年齡增加而顯著上升，凸顯高齡族群流感防治的迫切性。

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，根據研究，流感高危險群感染後，可能提高10倍心臟病風險、8倍中風風險，並引發血糖異常或續發細菌性肺炎，部分長者住院後甚至出現失能，一般如有嚴重併發症，約半數可能死亡，且死亡風險隨年齡增加而顯著上升。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟則說，台灣已進入超高齡化社會，而免疫系統會隨年齡老化，產生抗體、辨識病原體的能力都會下降，導致長者接種疫苗後的保護力和抗體濃度，均明顯低於年輕族群。

研究顯示，長者接種一般流感疫苗後，針對H1N1、H3N2病毒的抗體濃度，分別較一般成年人下降3倍、1.4倍；2024年亞洲研究亦發現，長者的疫苗保護力僅30.6%，低於整體平均的41.4%，再加上超過4成長者同時罹患3種以上慢性疾病，導致感染後的重症風險進一步擴大。

張峰義指出，為彌補免疫老化造成的保護力落差，現已有專為65歲以上族群設計的免疫加強型流感疫苗，包括高劑量型及佐劑型，前者抗原含量為標準劑量4倍，可更有效誘發免疫反應，提供優於傳統疫苗的防護。

張峰義強調，國際研究已證實免疫加強型疫苗的安全性和效益，美國預防接種諮詢委員會亦已建議2025至2026年流感季，65歲以上長者應優先接種此疫苗，待今年秋冬正式導入，民眾應與醫師討論接種策略，為流感高峰、年節活動提前布局。