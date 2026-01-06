晚期攝護腺癌放療進化　「鎦-177-PSMA」先掃描再打更精準

▲患者在同位素治療病房接受放射標靶治療，紅色區域代表藥物主要作用的癌細胞位置。（圖／亞東醫院提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

61歲王先生4年前確診攝護腺癌，一度靠荷爾蒙治療穩住病情，但後來出現抗藥性，癌細胞轉移至骨頭與肺部，疼痛加劇，經化療、標靶及免疫治療，效果仍有限，轉機出現在他接受「鎦-177-PSMA」放射標靶治療，不但骨痛改善、病情轉穩，生活品質亦得以提升。

亞東醫院泌尿科主任鍾旭東表示，當時王先生先接受PSMA正子掃描，定位全身多處癌細胞，確認符合條件後，隨即啟動鎦-177-PSMA治療，如今已進入第3療程；他說明，此治療象徵治療攝護腺癌從「全面攻擊」走向「精準鎖定」，為晚期病人帶來更多選擇。

鍾旭東指出，攝護腺癌的治療會依期別調整策略，早期以手術、放射線或荷爾蒙療法為主，但部分晚期患者在治療一段時間後，癌細胞仍可能產生抗藥性，需考慮新的治療方式。

亞東醫院癌症防治中心主任鄧仲仁說明，當患者睪固酮已降至極低，攝護腺PSA指數仍上升並出現轉移，即屬「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，治療難度大幅提升，不過影像及放射技術的進步，使精準治療成為晚期攝護腺癌的重要發展方向。

▲經PSMA正子造影顯示多處癌細胞轉移，放射標靶藥物精準鎖定病灶進行治療。

此外，亞東醫院放射腫瘤科主任熊佩韋說，精準放射標靶療法的核心在於「找得更準，打得也更準」，治療前透過PSMA正子掃描，可清楚掌握癌細胞位置、分布，相較傳統影像，能更早發現微小轉移病灶，為後續治療爭取時間。

亞東醫院醫學研究部主任吳彥雯則說，鎦-177-PSMA療法屬於診斷與治療合一的治療模式，藥物會主動鎖定癌細胞並釋放放射能量，可減少對正常組織的影響，患者多僅出現輕微疲倦或口乾，不適感相對低。

鍾旭東指出，亞東醫院以跨科團隊模式整合泌尿科、腫瘤科、放射腫瘤科及核醫科，讓患者在同一體系中完成診斷、治療與追蹤，此例是新北首例鎦-177-PSMA治療，也代表精準醫療體系為攝護腺癌患者帶來更多長期控制的可能。