寒流連凍！高風險族小心誘發急症　注意「低溫保健7招」

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲近期氣溫下降，台北市衛生局呼籲民眾做好保暖措施。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

今清晨低溫探4.8度，明天又有強烈冷氣團，全台要連凍4天。對此，台北市衛生局提醒，要做好「低溫保健7招」，外出活動應加強頭頸部及四肢末端保暖，罹患慢性病、心血管疾病患者等高風險族群更應提高警覺。

根據中央氣象署預報，明天強烈大陸冷氣團南下，北部及東半部水氣增多，周二起轉乾，加上輻射冷卻影響，各地都有10度以下機率，預計要周五、周六白天才會回溫。

針對近期連日降溫，台北市衛生局健管科科長林雪蘭指出，民眾若長時間在戶外，恐增加急症發生風險，建議務必做好以下7點防寒要點。

1. 保暖：外出時帽子、口罩、手套及保暖衣物不可少，特別注意頭頸部及四肢末端的溫控。

2. 暖身：剛起床後的活動勿過於急促，先補充溫開水，身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

3. 避免大吃大喝及情緒起伏太大：勤喝溫開水、多攝取蔬果等高纖食物、節制飲酒，避免突然用力、緊張、興奮、突然的激烈運動等。

4. 避免飯後或喝酒後立即泡澡：避免於飯後或飲酒後立即泡湯或洗澡。泡湯溫度勿超過40度，飯後2小時後再進行為宜。

5. 避開高風險時段運動：避開酷寒與早晚的高風險時段運動，避免在寒冬大清早外出運動，用餐後應至少隔1個小時待食物消化後再運動。

6. 妥善控制病情：規律服藥、定期回診、戒菸、控制體重、均衡飲食、規律運動。

7. 隨身帶病歷卡與緊急用藥：外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

