天冷反而睡不著　中醫揭原因：「3症狀」表示進補過頭

▲天氣冷反而睡不好，中醫師有解，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

天氣一冷，許多人反映晚上反而更睡不著，明明身體疲倦，一躺上床卻心煩、腦袋停不下來，或是半夜醒來好幾次、清晨提早醒卻再也睡不回去。中醫師解釋，冬季與人體「腎氣」最有關聯，若陰陽失衡，就容易讓睡眠品質大受影響。此外，民眾熱愛趁冬季進補，但若是吃完補品覺得胸悶、燥熱、夜醒多，就表示補過頭了，應減量。

冬天本該是養藏、休息的季節，為什麼睡眠反而變差了？中醫師楊雅心分享，中醫認為「冬主藏」，指的是人體的陽氣本應內收、身體進入修補階段。但現代人冬天仍工作緊張、熬夜滑手機、進補過度或長期待在冷房，這些都會讓「該收不收」的陽氣變得紊亂，導致睡眠問題。

冬季與人體「腎氣」最有關聯，楊雅心指出，腎陰不足者多半容易「虛火」上擾，睡前心煩、口乾、夜半醒。腎陽虛寒者則常畏冷、四肢冰冷，身體因得不到暖意，也難以入睡或睡得不沉。再加上冬季日照減少、活動減少，身體的晝夜節律更容易被打亂，自然就更不好睡。

楊雅心強調，只要理解冬季失眠的原因，加上穴位、茶飲與生活調理，多數人都能在寒冬找到更安穩的睡眠。她也透露冬季睡眠保養術，做好這幾點睡得更安穩：

1. 睡前泡腳，溫腎暖身、放鬆神經

用40–42度熱水泡腳15–20分鐘，可加生薑或艾葉。

泡腳能促進腳部血液循環，特別適合手腳冰冷、難以熟睡的人。

2. 遵循季節節律：「早睡晚起」是冬季養生關鍵

古籍《黃帝內經》指出：「冬三月，早臥晚起。」

冬天本就應讓陽氣沈潛、讓身體獲得充分休息。

現代人可嘗試比平日提早30分鐘上床，常能改善難入睡的困擾。

3. 適度進補即可，補過頭反而睡不著

冬天許多人愛吃薑母鴨、羊肉爐，但若你是陰虛體質，太補會讓虛火猛烈升起，反而心煩、口乾、睡不著。

吃完補品若覺得胸悶、燥熱、夜醒多，就表示補過頭了，應減量。

4. 白天多曬太陽＋活動，夜晚才能更容易入眠

冬季日照少容易影響褪黑激素分泌。

建議：每天至少曬太陽20分鐘、每日步行30分鐘、做伸展或溫和瑜珈，增加身體活動量，能讓夜間更快進入睡眠狀態。

楊雅心也提醒，如果出現失眠持續超過1個月、夜間醒來多次影響日常生活、情緒焦慮壓力使睡眠惡化、腸胃不適、心悸、胸悶等症狀，或長期依賴安眠藥才能入睡等情況，建議尋求專業協助，可以找中醫師進行體質調理。