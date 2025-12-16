一堆人忽略！營養師警告「8習慣」正在掏空身體

▲每天晚上捨不得睡，小心膠原蛋白流失。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

營養師彭逸珊在粉專發文示警，「身體不是突然變差，而是被日常小習慣一點一滴掏空！」她整理日常8個很常見，卻被大家忽略的習慣，正讓你的健康悄悄消失。她說，不用一次改掉所有壞習慣，只要先從個人覺得最有感、最困擾的開始下手，在高壓忙碌的生活裡，慢慢找回身體的安全感與穩定感，為未來的自己存健康。

彭逸珊在粉專《愛健康營養師 珊珊》分享很常見卻被忽略的「8個生活習慣」正讓健康悄悄流失，一起來檢查自己中幾項：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.喝酒：消耗維生素B1

解方為小酌勝於豪飲，也可在喝酒前補充B群。

2.重口味食物：偷走血管健康

減少吃重口味食物的頻率，並且多喝水、多吃蔬菜，幫助代謝多餘的鈉。

3.節食減重：肌肉容易流失

每天吃足熱量、搭配規律運動以增加身體消耗，比起單純的飲食控制更有效。

4.熬夜晚睡：膠原蛋白流失

幫自己設定每天的睡覺時間，睡足6～8小時；另外壓力大時，需要安排更多的休息時間。

5.喝濃茶／咖啡：影響鈣質吸收

每天咖啡因攝取不超過300毫克，並且要補充足夠的鈣質（1000毫克／日）。

6.抽菸：偷走維生素C

抽菸會加速體內維生素C消耗，建議戒菸的同時也從食物中攝取維生素C。

7.蔬菜吃不夠：腸道好菌流失

膳食纖維不足好菌難生存定殖，建議餐餐都要有蔬菜、每天適量水果。

8.吃飯速度快：脹氣、消化不良

細嚼慢嚥搭配餐餐七分飽，可以降低腸胃負擔，減少不舒服的情況發生。