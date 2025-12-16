ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

恐怖大魔王！嬤顧流感孫自己也高燒39度　全家五口僅1人沒中

▲▼兒童,嬰兒,寶寶,死亡,命案。（圖／示意圖／達志影像）

▲流感進入流行期，發生不少一人染疫，全家被傳染的情況，一名阿嬤因為照顧流感的孫子，自己也高燒到39度。（示意圖／達志影像）

記者游瓊華／台中報導

一名67歲張姓阿嬤日前回診領取糖尿病藥物，醫師發現她有咳嗽、喉嚨痛症狀、還沒有打流感疫苗，量體溫後發現阿嬤竟然已發高燒38.9度，快篩後確認是流感惹禍，細問才知，孫子前幾天剛在幼兒園感染流感，現在一家五口，除了阿公之外都有類似症狀，才警覺「代誌大條了」！

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師卓妮表示，一般感冒多半症狀輕微，幾天內可自行緩解，但流感來勢洶洶，往往在短時間內出現高燒、全身痠痛、極度倦怠、喉嚨痛與劇烈咳嗽等症狀，甚至可能引發肺炎、腦炎或心肌炎等嚴重併發症，尤其新冠疫情過後，許多民眾出門已經不戴口罩，以致於流感病毒的傳染力更為加強，也對症狀顯得輕忽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲卓妮。（圖／亞大附醫提供）

▲亞大附醫醫師卓妮呼籲，一般民眾也可以選擇自費流感疫苗，為健康建立一道防線。（圖／亞大附醫提供）

以張阿嬤為例，不少長者或慢性病患者在染病初期都僅是感到喉嚨不適或輕微咳嗽，誤以為只是小「感冒」而延誤就醫，張阿嬤便是自認身體硬朗，不僅沒有接種流感疫苗，甚至家人確診也沒有提高警覺，因此才會將近39度的高燒依然不自知。

卓妮指出，疫苗保護力會隨時間下降，大約半年後逐漸減弱，因此每年接種成為防疫關鍵，尤其年長者、孕婦、慢性病患者或免疫力較差者而言，最佳策略仍是注射疫苗預防，而非事後使用抗流感病毒藥物補救。

卓妮呼籲，一般民眾也可以選擇自費流感疫苗，且應養成良好衛生習慣，包括勤洗手、戴口罩、避免在密閉空間長時間停留，以及出現發燒、肌肉痠痛與劇烈倦怠等典型症狀時，儘早就醫檢查。

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩

關鍵字： 流感 亞大附醫 卓妮 疫苗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

小學生喝1飲料手狂抖！「心跳飆破120」險致命　醫：急性咖啡因中毒

衛福部5官員涉霸凌遭彈劾　石崇良：不排除重啟調查

上周流感8.5萬人就醫「疫情將回升」　增購15萬劑疫苗昨起配送

快訊／大發工業區工廠大火！市府急發空品提醒：屏東新園列入

白內障年輕化！林鴻源醫師：早期發現、精準檢查與微創手術守護視力！

恐怖大魔王！嬤顧流感孫自己也高燒39度　全家五口僅1人沒中

「咖樂迪」2批莎莎醬農藥超標　邊境攔截460公斤退運銷毀

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

水壺「一摸滑滑的」只用水沖不夠！醫：增加腹瀉機會

讀者迴響

回到最上面