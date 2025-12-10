「蘋果病」又出現！　醫：感覺像被打兩巴掌

▲小女孩感染「蘋果病」，醫師說，臉頰感覺像被打了兩巴掌。（圖／翻攝徐嘉賢臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

兒科醫師徐嘉賢提醒，「蘋果病」（傳染性紅斑症）又開始出現，「臉頰感覺像被打了兩巴掌」；該症狀跟一般的感冒很類似，引起的臉頰紅腫，很多時候也會被忽略。

徐嘉賢9日在臉書說，冬天遇到蘋果臉，直覺反應是凍傷跟天氣引起的，但真的只是因為這樣嗎？其實也可能是一種病毒：微小B19病毒parvovirus B19所引起。

徐嘉賢表示，圖片中的小朋友（經家長同意使用照片）來看診時，因皮膚長疹子就診，原以為是蕁麻疹，先出現在四肢，往上蔓延，四肢的疹子9日消退，「但讓我留意到的是，小女孩的臉頰，感覺像被打了兩巴掌slapped cheek。這不是蕁麻疹，也不是過敏也不是凍傷，是因為一種叫B 19病毒引起的感染。」

徐嘉賢指出，這所引起的紅疹有一個特別名稱，叫「傳染性紅斑症」（erythema infectiosum），這跟紅斑性狼瘡是不一樣的，不要被它的名字所混淆，並非會傳染的紅斑性狼瘡喔！

徐嘉賢提到，該症狀跟一般感冒很類似，引起的臉頰紅腫，很多時候也會被忽略，所以大家可能比較少知道，9日陸續遇到兩位蘋果病患者，所以必須要提醒一下大家有這個狀況，「大部分都是症狀治療，觀察精神活動力即可。」