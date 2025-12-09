台灣醫療品質認證SNQ接軌國際　肝臟移植、顱顏重建成為全球標竿

▲SNQ總召集人陳維昭（右）與ICHOM執行長布萊特（左）簽署合作協議，力促台灣原創的品質認證機制接軌國際。（圖／生策會提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

在台灣推動28年的SNQ國家品質標章，12月6日在「亞太醫療品質年會」，由總召集人陳維昭，與國際健康照護成效評估聯盟（ICHOM）執行長布萊特（Jennifer L. Bright）簽署合作協議。台灣原創的SNQ品質認證機制，正式成為ICHOM在亞洲第一個合作夥伴。

第二屆亞太醫療品質年會由醫事司支持，推動台灣醫療指標與國際連結。醫事司司長劉越萍指出，SNQ和ICHOM的合作，代表台灣原創醫療品質認證機制與國際接軌。

透過亞太醫療品質年會，全球一流醫界專家齊聚，包括美國《Newsweek》全球最佳醫院評比委員會主席貝茲（David Bates）、世界醫師會（WMA）與歐洲私立醫院聯盟、入選全球最佳醫院的東京大學附設醫院、新加坡綜合醫院等，讓世界看到台灣醫療品質水準，更是提供跨國交流洞見的重要平台。

SNQ評審團總召集人陳維昭表示，台灣醫療28年來歷經SNQ國家品質標章機制，水準持續提高，與國際趨勢並進，透過此次合作，SNQ將已發展成熟的品質認證機制，更進一步結合ICHOM知名的PROMs（病人回報成果量測）標準，不但能提升台灣醫療品質的國際曝光度，SNQ的經驗與方法也能給更多國際醫療體系參考，在全球展現更大影響力。

▲醫事司司長劉越萍表示，亞太醫療品質年會讓各國專家齊聚一堂，展現台灣的醫療實力。

自1998年創立至今，SNQ已完成超過2,900件跨領域認證，涵蓋特色醫療、醫事服務、管理、護理、長照與社區服務等。SNQ匯聚百位以上醫界專家，以「結構→過程→結果」三階段制度嚴格把關，參賽團隊自我要求與國際標竿數據對齊，從中選出代表亞洲水準第一的銀獎、全球水準第一的金獎。

28年來，台灣醫療團隊執行包括肝臟移植、胰臟癌手術、顱顏重建、心房顫動、重症照護，甚至罕見疾病基因治療等，共計16件經SNQ評選達到國際領先，成為全球醫療品質標竿，並促使多項治療流程納入教科書，改寫全球標準治療指引。

目前ICHOM所推動的PROMs，以全球病人回饋成果量測為核心工具，蒐集標準化問卷以理解病人對生活品質、功能恢復的主觀感受。這項量測指標已有超過40個國家採用，包括美國Mayo Clinic及Johns Hopkins、新加坡綜合醫院（SGH）等全球頂尖醫學中心。2024年起，全球市場研究機構Statista更與ICHOM建立知識合作關係，使PROMs成為《Newsweek》全球最佳醫院排名的重要衡量基礎。