乳癌篩檢免「夾奶奶」　日本醫療中心首創「無痛乳房PET」新技術

▲第九屆台灣醫療科技展日本中部國際醫療中心展出最新科技。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

乳癌是全球女性最常見癌症，在台灣也是女性發生率第一、死亡率第二的癌症，得仰賴及早發現來降低威脅，然而乳房X光檢查因為俗稱「夾奶奶」擠壓胸部導致疼痛，是女性對檢查卻步的一大原因。日本中部國際醫療中心首度來台參與2025年台灣醫療科技展，展現全球首創的「無痛乳房PET」篩檢技術，受檢者只要趴在檢查儀器上，可在短時間內完成檢查。

國際獅子會前國際總會長、中部國際醫療中心理事長山田實紘親自率團參與本屆「2025台灣醫療科技展」，為台灣醫療科技展創辦9年來第一家參展的日本醫院，本次參展的最大亮點在於該中心擁有世界上首台專用於乳癌診斷的「乳房PET掃描儀」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Elmammo設備。（圖／中部國際醫療中心提供）

過去，乳房X光檢查（Mammography）是乳癌篩檢的標準，不過山田實紘在臨床現場聽到無數女性表達對該檢查「擠壓疼痛」的恐懼與抗拒，甚至因此放棄篩檢。深受觸動的他，下定決心打破常規，堅持「不進行痛苦的乳房X光檢查」而開始積極參與研發，推出了全球首台專用乳房PET掃描儀。

這項技術讓女性能夠在完全無痛、尊嚴且安全的環境下完成高精準度的乳癌篩檢。台灣出身的山田夫人在展區現場介紹，這項儀器使用時受檢者只需趴著，把單邊乳房放入檢測區塊約7分鐘，換另一邊再7分鐘，過程中不用夾壓胸部就能取得更高畫素影像，揪出過去難以發現的微小乳癌病灶，且全程無需人員接觸身體。

山田夫人分享自己就有朋友，去年在台灣健檢時乳房並沒有查出問題，今年在中部國際醫療中心接受「無痛乳房PET」篩檢查出二期乳癌，得以及早治療。

▲第九屆台灣醫療科技展，日本中部國際醫療中心理事長山田實紘（左）與夫人（右）親自率團來台參展。（圖／記者洪巧藍攝）

山田實紘強調，這次是「台日醫療交流」邁向新的里程碑。日本以精準與高品質的醫療聞名，台灣則在醫療創新與智慧科技方面表現卓越。期盼這次展會，進一步深化台日醫療合作與友誼，共同推動亞太醫療的發展與進步。

中部國際醫療中心位於日本岐阜縣，設有502床與7種語言醫療翻譯團隊，除配備了最先進的醫療診斷與治療設備，更高度重視預防醫學，目前已有海外患者前往接受治療與健檢。