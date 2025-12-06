ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

喝半罐啤酒虐心臟！　研究揭血壓飆「容易得7癌症」

喝酒,啤酒,喝醉酒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲只喝半罐啤酒就會讓血壓上升。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

小酌就會傷心臟！胸腔暨重症科醫師黃軒引述《美國心臟病學會雜誌》最新發表的日本研究警告，「就算只喝半罐啤酒，血壓都會往上走」，且不分酒種結果都一樣。他示警，世界衛生組織與美國心臟學會均指出沒有保護心臟的安全酒量，而酒精屬一級致癌物，即使一天只喝一杯，也會增加至少7種癌症的風險，最好別再喝了。

黃軒醫師在粉專分享，東京科學大學學者於2021～2024年追蹤59萬人、超過35萬次年度體檢數據，分析酒精攝入與血壓變化的關係，結果發現每減少1單位酒精（少於半罐啤酒或少於10克酒精），能讓收縮壓平均下降0.92 mmHg、舒張壓下降0.82 mmHg；反之，每增加1單位酒精（多於半罐啤酒或多於10克酒精），收縮壓會上升0.78 mmHg、舒張壓上升0.53 mmHg，連喝少少的量都能看出差異。

▲▼量血壓就能知道你感冒了？。（圖／pexels）

▲血壓上升容易引發心血管疾病。（示意圖／pexels）

黃軒說，研究進一步發現，女性的血壓是穩穩地線性爬升，而男性則是一開始暴衝升得很快，後來才趨於平穩，也就是說女性哪怕每天只喝半杯紅酒，也別掉以輕心；男性喝太快、喝太猛，更容易讓血壓急飆。

該研究團隊測試過各種酒種，包括啤酒、葡萄酒、清酒、威士忌及燒酒等，不論是哪一種酒，都呈現開始喝酒血壓即上升，戒酒後血壓即下降的劑量依賴趨勢。

黃軒強調，血壓上升是所有心血管疾病的引爆點，恐面臨罹患腦中風的風險提高、冠心病提早報到、腎臟功能提早罷工的健康危機。他提醒，世界衛生組織已將酒精列為一級致癌物，任何飲酒量都會增加罹癌風險，即使低到一天一杯的飲酒量，也會增加至少7種癌症的風險，其中包括乳癌與腸癌，「所以小酌怡情只是錯覺，真正讓人開心的，就是不喝酒」。

關鍵字： 啤酒 心臟 血壓 心血管疾病 黃軒醫師 酒精 研究

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

喝半罐啤酒虐心臟！　研究揭血壓飆「容易得7癌症」

