搶票會讓「多巴胺」爆發　醫曝關鍵原因：是大腦極限運動

▲不少藝人將陸續舉辦演唱會，民眾紛紛準備「搶票」。（圖／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

不少藝人將陸續舉辦演唱會，民眾紛紛準備「搶票」。醫師指出，搶票會促使多巴胺大量分泌，可視為一種「大腦的極限運動」，從神經系統與內分泌的角度來看，確實是一場激烈的「靜態運動」，但對健康來說也有好壞，好處是能讓人感到興奮，壞處則是預期的獎勵落空，多巴胺水平會瞬間低於基準線，導致極度的失落、空虛，甚至憤怒。

精神科醫師楊聰財指出，多巴胺通常被稱為「快樂物質」，但準確來說，它更是「預期與獎勵物質」，搶票的過程完美觸發了多巴胺系統的運作機制，當在倒數計時，看著時間一秒一秒逼近時，大腦預期「可能獲得獎勵（買到票）」，這時多巴胺濃度會開始飆升。

另外，心理學研究顯示，「不確定的獎勵」比「確定的獎勵」更能刺激多巴胺分泌，因為不知道搶不搶得到，大腦會處於高度興奮狀態。最後則會有「瞬間反饋（Reward）」，如果看到「訂單成立」的那一刻，多巴胺會瞬間像火山爆發一樣湧出，帶來極致的狂喜感。

楊聰財說，從神經系統與內分泌的角度來看，這確實是一場激烈的「靜態運動」，大腦會將搶票視為一場生存競爭，心跳率可能會飆升到每分鐘100～120下，相當於慢跑或快走時的心率，且在搶票的那幾分鐘內，聽覺、視覺和反應速度都提升到極限，另外，大腦在高度運算和壓力下，消耗的葡萄糖會增加。

而這種高強度的刺激對人體有雙面影響，好處是搶票屬於良性壓力，能讓人感到興奮、充滿活力，生活更有目標感，如果搶到了，這種「戰勝了幾萬人」的勝利感，會極大提升自信心和滿足感，這種快樂可以持續好幾天，且短期的高專注訓練，其實對大腦的反應速度是一種激活。

但也是有生理與心理的代價，楊聰財提到，搶票時壓力荷爾蒙（皮質醇）會分泌，因為身體沒有實際運動，這些為了「戰鬥」而產生的能量無處發洩，可能導致短暫的焦慮、肌肉緊繃或胃痛。

另外，也會有「多巴胺崩盤」的狀況，如果沒搶到， 預期的獎勵落空，多巴胺水平會瞬間低於基準線，導致極度的失落、空虛，甚至憤怒。如果搶到了，在狂喜過後，也可能會有一種「空虛感」，因為大腦已經適應了高刺激，回歸平淡時會覺得無聊。

楊聰財建議，搶票本質上就是一場大腦為了追求多巴胺獎勵，指揮身體進入備戰狀態的極限活動，讓生活充滿了戲劇性的張力與樂趣，但也伴隨著壓力的代價，不管結果如何，都建議在搶票結束後，做一些「真正的身體活動」，如散步、深呼吸、伸展，幫助身體代謝掉因為緊張而產生的壓力荷爾蒙。