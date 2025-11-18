ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

馬來西亞進口「結球萵苣」芬普尼超標　9680kg邊境退運銷毀

食藥署11/18邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲馬來西亞進口結球萵苣檢出芬普尼。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中有一批自馬來西亞進口的「結球萵苣」檢出農藥「芬普尼」殘留超標，總計9,680公斤全數退運或銷毀，並針對輸入業者調整為逐批查驗。

「全球合作開發股份有限公司」從馬來西亞進口「結球萵苣」檢出殘留農藥芬普尼0.003ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，芬普尼以其他（蔬果類）以0.001ppm為法規容許值，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，總計9,680公斤全數退運或銷毀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，「好食國際有限公司」輸入的日本醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明0.02g/kg，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計為0.01g/kg以下，總計8公斤需退運或銷毀。食藥署也將針對日本的醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

「祐美有限公司」報驗的加拿大綜合維生素液體飲料，檢出防腐劑己二烯酸1.6g/kg，該產品為噴霧型態，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，非表列准用之食品範圍。將針對「祐美有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

【被30萬追著跑】潛客去帛琉潛水遇到海龜緊追不捨！

關鍵字： 邊境查驗 芬普尼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鑽研兒童精神醫學的詩人　陳牧宏入列全球頂尖2%科學家

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

屏東登革熱群聚進入「控制關鍵期」　疫情需監測至12月8日

1天1杯珍奶精蟲「數量品質雙殺」　血糖飆6倍！醫：再喝恐沒命

天冷心血管疾病增　醫揭「心陽虛」症狀：3招讓手腳升溫

腸病毒反常「入冬才流行」　疾管署曝原因：疫情估燒到寒假前

孩子越多越不易過敏　研究：第3胎氣喘風險「比老大低3成」

北市公費流感疫苗「剩約12萬劑」　3類人快去打

日本流感病例暴增1.5倍　國內公費疫苗剩不到90萬劑

毒又不是我放的！賣出3240斤芬普尼蛋　龍忠蛋行：彰化縣府有疏失

讀者迴響

回到最上面