馬來西亞進口「結球萵苣」芬普尼超標　9680kg邊境退運銷毀

▲馬來西亞進口結球萵苣檢出芬普尼。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中有一批自馬來西亞進口的「結球萵苣」檢出農藥「芬普尼」殘留超標，總計9,680公斤全數退運或銷毀，並針對輸入業者調整為逐批查驗。

「全球合作開發股份有限公司」從馬來西亞進口「結球萵苣」檢出殘留農藥芬普尼0.003ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，芬普尼以其他（蔬果類）以0.001ppm為法規容許值，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，總計9,680公斤全數退運或銷毀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，「好食國際有限公司」輸入的日本醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明0.02g/kg，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計為0.01g/kg以下，總計8公斤需退運或銷毀。食藥署也將針對日本的醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

「祐美有限公司」報驗的加拿大綜合維生素液體飲料，檢出防腐劑己二烯酸1.6g/kg，該產品為噴霧型態，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，非表列准用之食品範圍。將針對「祐美有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。