膚況差和「腸漏」有關　醫教5招恢復美肌：每天至少25克膳食纖維

記者邱俊吉／綜合報導

腸道若健康，膚況也不會差。東森栢馥森心林診所許嘉珊醫師在臉書分享，近年研究證實，腸道和皮膚之間有名為「腸皮軸（gut-skin axis）」的雙向通路，當腸道菌相失衡、腸壁受損，體內發炎分子會進入血液，皮膚會出現異位性皮膚炎、青春痘等訊號，所以若想從根本改善皮膚狀態，就必須先修復腸道。

許嘉珊在臉書寫道，她本人原本長期苦於手部汗皰疹，後來靠著功能醫學的理論，調整腸胃道及生活習慣，結果成功改善宿疾，原理就是依循「腸皮軸」的脈絡來進行。

針對「腸皮軸」的影響，許嘉珊解釋，就像身體內外的鏡子，腸道夠健康，皮膚自然穩定，因為正常的菌相可生成短鏈脂肪酸（SCFAs），例如丁酸鹽、丙酸鹽，均有抗發炎和修復作用；當這些益菌減少，皮膚便容易陷入慢性紅腫與搔癢。

對於促進腸道健康，許嘉珊認為，這並非難事，就是讓好菌「有飯吃」。現代人常飲食過度精緻、壓力大、睡眠不足，使腸道環境失衡，形成「腸漏」（leaky gut），也造成全身免疫系統長期處於緊繃狀態，進而反覆發生皮膚過敏，或痘痘不退、酒糟膚質等。這也是為何許多慢性皮膚病患者，外用藥膏改善有限，但只要腸道一調整，膚況也隨之好轉。

從日常飲食及生活作息著手，是恢復腸道平衡最實際方式，許嘉珊建議：

●每天至少攝取25至35克膳食纖維。

●少糖、少加工、多選天然原型食物。

●適度補充益生菌與益生質如菊苣纖維、抗性澱粉等。

●培養規律運動習慣但避免過度訓練。

●維持良好睡眠，減少壓力負荷。

許嘉珊提醒，腸道的變化不會立刻反映在皮膚上，但當體內環境逐步穩定，發炎反應下降，皮膚就有機會慢慢恢復光澤和彈性。