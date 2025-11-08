流感疫苗接種破5百萬人！羅一鈞揭庫存量：部分縣市12月用罄

▲江宏恩及王彩樺擔任防疫大使，示範接種流感、新冠疫苗。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫苗打氣續升！疾管署攜手家樂福推動流感及新冠疫苗接種站，今（8）日舉辦記者會宣導，疾管署長羅一鈞表示，全國公費流感疫苗接種已經達到515萬劑，剩餘量僅153萬劑，如果打氣不墜，估計部分縣市12月初至12月中可能用罄。另外，疾管署11月底將評估是否再增購流感疫苗供年底至明年初公費接種需求。

疾管署今日舉辦「『左流右新 健康安心』公費流感及新冠疫苗接種記者會」，由羅一鈞、桃園市副市長王明鉅、家樂福量販事業群北區總監王懷生、「保庇天后」王彩樺與戲劇小生江宏恩共同出席，並由王總監、王彩樺及江宏恩現場帶頭接種，呼籲符合公費資格民眾儘速完成接種。

114年度公費流感及新冠疫苗第二階段已於11月1日開打，為提升民眾接種便利性，疾病管制署與家樂福攜手合作，於全台33家門市設置接種站，提供多元且便捷的接種服務。

羅一鈞表示，感謝家樂福加入防疫行列，協力推動流感及新冠疫苗接種，展現政府與企業共同守護國人健康的夥伴精神，也期盼未來有更多企業投入防疫行動，共同維護全民健康。

羅一鈞指出，截至11月6日，全國公費流感疫苗接種515萬劑、公費新冠疫苗接種116萬劑，流感疫苗剩餘153萬劑，如果打氣不墜，估計部分縣市12月初至12月中可能庫存用罄，請民眾把握機會趕快接種。疾管署將於11月底評估是否再增購流感疫苗供年底至明年初公費接種需求。

▲疾管署「左流右新 健康安心」公費流感及新冠疫苗接種記者會。（圖／疾管署提供）

王明鉅指出，桃園市政府配合中央政策推動「左流右新」方案，建議長輩同時接種流感與新冠疫苗，以提升雙重防護力。除了在家樂福門市設置接種站，全市516里皆設有接種據點，並於假日加開大型接種站，方便市民就近施打。目前全市公費疫苗使用率約8成，呼籲市民把握時間完成接種。

王彩樺分享，她深信「健康就是財富」，唯有健康的身體，才能陪伴與照顧家人。由於工作常需與民眾接觸，她每年10月都會帶家人接種疫苗，即使尚未符合公費資格也會自費施打，呼籲全民重視自身健康。

江宏恩則表示，過去對疫苗接種觀念較薄弱，但自疫情以來更加體認防疫的重要性。他提到，自己曾因輕忽而感染流感導致身體不適，影響工作與生活，因此特別提醒粉絲與民眾應儘早接種疫苗，提升保護力。

羅一鈞也提醒，秋冬時節為流感、新冠流行季節，預計在12月中下旬疫情可能再度升溫；由於病毒每年皆會變異，且疫苗保護力會隨時間衰退，呼籲符合公費資格對象儘早接種最新疫苗，保障自身與家人健康。