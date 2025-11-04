UCC成效遭質疑　石崇良坦言「改變要時間」：實施半年後整體檢討

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」在11月起試辦，但外界仍對此質疑是否真的能達到效果？衛福部部長石崇良今受訪時表示，就醫習慣確實不容易改變，但這是醫療韌性重要的一步，至少會實施半年後，明年過完年後做整體檢討跟調整，不過這期間也會一直滾動式修正。

石崇良說，因應現在社會改變，國內週休二日制度也實施很久，而從過去統計可以看到，禮拜天診所開診率很低，所以民眾就醫也被迫去醫院，所以UCC才會設定在週日和國定假日，提供民眾輕急症服務。

他提到，UCC比較能提供一站式服務，有X光、超音波和心電圖，不過就醫習慣確實不容易改變，但台南的點第一天實施，就醫人次就達到160幾人，堪比一間地區醫院一天的量，代表有這需求，但仍需要加強宣導，同時做滾動式檢討。

石崇良說，UCC的實施是醫療韌性重要的一步，除了宣導之外，也要改變民眾的想法，特別是越方便的地方越不容易改變，至少也要實施半年之後，明年過完年後做整體檢討跟調整，但中間也會一直修正。

至於基層醫生何時加入服務，他表示，這部分會跟醫師公會討論，現在新北的點是由醫師公會提供名單，台北市目前是北市聯醫協助，設點也剛好都在原本的院區或健康服務中心，地點很方便，空間也很不錯，但相對還是希望社區基層人力可以一起加入協助，才不會排擠到醫院原本的醫療人力。

石崇良強調，UCC制度會慢慢擴大，最終的目標還是醫療韌性，另外也因應之後又有嚴重傳染病來時，可以讓大家不要再像當時新冠肺炎一樣，全都湧入醫院和急診，要面對下一波挑戰就是要記取過去經驗，要先做準備。

他表示，明年也會有UCC統一的資訊系統，未來要臨時設點都可以立即到位，因為長期來看，這是緊急應變措施的一環，這不是可以靠一年一次的演習，只有透過長期實施來觀察評估。