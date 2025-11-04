ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

日本進口「龜甲萬醬油」防腐劑超標　邊境攔截162公斤退運銷毀

11/4邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲日本進口的龜甲萬醬油防腐劑超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中有1批日本進口的龜甲萬醬油防腐劑超標。食藥署表示，該進口業者曾輸入一批黑胡椒，經檢驗含有蘇丹色素，因此對該業者進口「香辛料」及「調味醬」相關產品，採監視查驗，抽驗比例為100%。

「忠信國際開發事業有限公司」報驗的日本醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明0.04g/kg，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計為0.01g/kg以下，總計162公斤的在邊境退運或銷毀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，「忠信國際開發事業有限公司」今年8月19日輸入一批黑胡椒，邊境檢查驗出蘇丹色素，因此對該業者輸入「香辛料」及「調味醬」採監視查驗，其中也包括醬油所屬的產品號列，所以今日公布的醬油產品是監視查驗發現違規，後續將持續對該業者輸入的相關產品號列持續採監視查驗。

另外，業者「金倫有限公司」輸入2批越南碳酸飲料，分別檢出調味劑磷酸0.34g/kg及0.36g/kg，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品非表列准用的食品範圍，這2批越南的碳酸飲料在邊境必須退運或銷毀。食藥署將針對「金倫有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

【你的現在爸媽也走過】媽搬出筆記、獎狀給兒子看「曾經努力的痕跡」

關鍵字： 邊境查驗 龜甲萬醬油 醬油

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

東森總裁王令麟曝「自然美」祕訣　笑稱「70歲比6年前更年輕」

在媽媽的背上發願行醫　三總院長陳元皓：醫療要深入軍心與民心

UCC成效遭質疑　石崇良坦言「改變要時間」：實施半年後整體檢討

告別斷崖式衰老！掌握「三大關鍵＋飲食秘訣」讓你越活越年輕

女染「腺病毒性結膜炎」傷視力　醫示警傳染力強：共用毛巾就會中

流感疫苗剩不到200萬劑　疾管署：疫情12月威脅更大

流感單周再爆63重症、9死！3歲童呼吸窘迫、哮吼慘住加護

20多歲女新冠重症住加護　疫苗11/12增Novavax可選

每年6千人死於肺阻塞　醫示警「心肺共病」：6成有心血管問題

讀者迴響

回到最上面