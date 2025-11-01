石崇良再揭衛福部人事！3名副署長人選確定「健保署要再等等」

▲衛福部長石崇良出席「台灣醫事檢驗學會40週年慶」受訪談衛福部人事。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

衛福部長石崇良9月1日上任後加速推動衛福部人事布局，本週陸續公布疾管署、國健署、食藥署3位副署長人選，繼先前已曝光疾管署副署長林明誠，石崇良今（1）日透露，國健署副署長由原癌症防治組組長林莉茹升任，食藥署副署長是該署主任秘書蔡淑貞接任。至於目前仍懸缺的健保署副署長，石崇良則說「再等一下」。

石崇良從健保署長升任衛福部長之後，由原健保署副署長陳亮妤接任健保署長，另因莊人祥升任衛福部次長，署長一職由羅一鈞接任，加上食藥署、國健署副署長調任至衛福部，衛福部共4個署的副署長出缺。其中最先有接任人選的是疾管署，由原任高屏區管制中心主任的林明誠擔任副署長，本週二已公開露面。

石崇良今天出席「台灣醫事檢驗學會40週年慶」受訪時透露，副署長新人事案已經完成相關程序、生效。對於疾管署延攬林明誠，他表示，未來防疫需中央地方結合，希望借重林副署長的地方經驗。

▲新任疾管署副署長林明誠，疾管署長羅一鈞讚許為「武將型」的防疫官員，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

談到國健署的人事考量，石崇良說，「健康台灣」的核心目標是2030年前將癌症死亡率下降1/3，這是一項很大的挑戰，新任副署長林莉茹過去在癌症防治組服務，長年投入癌症防治工作，國內面臨挑戰除肺癌、乳癌、大腸直腸癌等，攝護腺癌也因高齡化快速上升，死亡率已躍入前五大，必須有完整的國家防治政策，因此會特別側重這方面經驗。

至於食藥署副署長，石崇良透露這兩天就會發布，將由現任主任秘書蔡淑貞升任，因為她是食品背景出身，而食安更是「不可承受之重」，攸關到全國2300萬民眾每天的生活，因此需要一位具食品專業的副署長來協助姜至剛署長。

衛福部人事目前還有社家署是代理署長，石崇良強調「很快就會公布」，並笑說自己「一向速度很快」。至於健保署副署長人選，石崇良則說「再等一下。」