13處「假日輕急症中心」周日上路　看病省600元、大醫院做後援

記者洪巧藍／台北報導

為緩解急診壅塞，衛福部仿照日本開設「假日輕急症中心（UCC）」專門處理輕症病人，將於周日（11月2日）首日試行上路。根據健保署規劃，目前6都共有13個地點，民眾UCC就醫處置部分負擔花費最多可省下600元，且會由台大、長庚、亞東、成大等大醫院配合做為後援醫院。

健保署今正式公布「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC）試辦計畫」內容，從今年11月1日試辦至明年12月31日，診療時段則為周日及國定假日上午8時至24時（2班制）；診療科別方面，同時段須包含內（兒）科系及外（骨）科系，另耳鼻喉科、眼科可視需求評估設置或採遠距會診方式。

健保署指出，民眾到UCC就醫，部分負擔比照基層醫療單位急診收取新台幣150元，對比現行醫學中心急診的部分負擔750元、區域醫院400元，民眾最多可省下600元；掛號費則由各縣市衛生局協調，同縣市一致。

六都首波開設的13個「假日輕急症中心」，分別為：台北市的台北市立聯合醫院林森院區及昆明院區、附設信義門診部；新北市的恩樺醫院、怡和醫院；桃園市的龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、大明醫院、中美醫院；台中市的台安醫院雙十分院、家健聯合診所；台南市的永川醫院；高雄市的文雄醫院。

在後援醫院部分，台北市為台大醫院、馬偕醫院、三軍總醫院、北市聯醫中興、和平婦幼、忠孝院區等；新北市有亞東醫院、雙和醫院；桃園則有林口長庚、部立桃園醫院、國軍桃園總醫院、敏盛綜合醫院；台中市為中國醫藥大學附設醫院與台中榮總；台南市後援則是成大醫院、奇美醫院、新樓醫院、部立台南醫院；高雄市對應為高醫附醫。

醫師公會與急診醫學會合作研擬初步民眾就醫指引，包含發燒（如感冒、流感篩檢）、呼吸道症狀（如咳嗽、喉嚨痛）、輕度腸胃道症狀、簡單傷口、小兒上述症狀處置可以到UCC就醫。

根據健保署規劃，UCC提供急診醫療服務以檢傷分類第三級、第四級及第五級病人為主，若病人病況緊急、複雜或屬檢傷分類第一級、第二級者，須設置綠色通道後送醫院。