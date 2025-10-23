20多歲男晨勃「硬一整天」痛到掛急診　竟是急性白血病

▲醫師提醒，陰莖異常勃起一定要盡快就醫。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

一名20多歲的男性服務業工作者，因清晨起床後發現陰莖異常勃起，沒有性刺激也無法消退，整體硬度明顯且伴隨疼痛感，直到傍晚仍未緩解，勃起持續超過12個小時後就醫。醫師初步檢查研判為「缺血型陰莖異常勃起」，後續在急診檢查中被發現白血球濃度異常升高，進一步確診為急性骨髓性白血病。

收治該病例的顧家醫療中山分院副院長陳毅軒指出，該名患者就醫時，檢查研判為「缺血型陰莖異常勃起」，因情況嚴重，立即協助轉診至大醫院急診，患者因白血球過度增生導致血液黏稠度上升，進而阻礙陰莖靜脈回流，才引發陰莖異常勃起，雖然這類情形相對罕見，但陰莖異常勃起確實可能是白血病等重大血液疾病的首發症狀。

陳毅軒說明，陰莖異常勃起（Priapism）是指在無性刺激情況下，勃起持續超過四小時且無法自行緩解，臨床上可分為缺血型、非缺血型與間歇性三種，其中以缺血型最為常見，約佔九成以上。

缺血型異常勃起通常因陰莖靜脈回流受阻，導致血液滯留、組織缺氧，常與血液疾病或藥物使用有關，特徵是陰莖硬度極高且伴隨劇烈疼痛，若未及時處置，恐造成海綿體纖維化，進一步導致永久性勃起功能障礙。

他呼籲，若出現勃起超過四小時無法消退、無性刺激仍持續勃起、陰莖硬度過高且伴隨疼痛或本身有血液疾病病史、正在服用相關藥物者，應盡快就醫，處置越早，越能降低不可逆的勃起功能障礙風險，也有助於及早發現潛在病灶，及早治療。