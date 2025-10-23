ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

減脂期也能逛夜市？營養師揭密：炸物不是完全禁區

▲▼營養師公開「夜市小吃熱量圖鑑」 。（圖／Unsplash）

▲減脂期要怎麼逛夜市？炸物能吃嗎？（示意圖／Unsplash）

記者黃稜涵／綜合報導

夜市是許多台灣人共同的味覺記憶，炸雞排、滷味、珍奶香氣撲鼻，讓人一走進去就難以招架。不過，營養師珊珊提醒，這些高油、高糖的料理若吃太多，不僅容易讓熱量超標，也會增加身體負擔，她整理出減脂期專屬的「夜市點餐攻略」，教大家如何聰明選擇，吃得開心又不爆卡。

珊珊指出，想在夜市吃得健康，首要原則是「換個烹調方式」，像是炸臭豆腐可改成清蒸版本，紅燒牛肉麵可選清燉湯頭，油脂與鈉含量都能大幅減少，至於章魚燒，建議少加美乃滋，只刷醬油、灑柴魚片，就能保留風味又降低脂肪攝取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而「飲料」是夜市中最容易忽略的「隱形熱量陷阱」，珊珊提醒，若選擇無糖茶飲或氣泡水、不加料，就能避免攝取過多糖分，「既能解渴，也不破壞整體熱量控制」。至於夜市經典的鹹酥雞，她建議挑選有「脫油機」的攤位，能有效濾出多餘油脂；炸魷魚也能改點炭烤魷魚，省去裹粉油炸的過程，熱量自然下降許多。若想來點清爽選項，關東煮是不錯的替代品，湯頭清淡又能補充蔬菜與蛋白質。

想平衡油膩感，水果與甜點也能聰明挑。珊珊推薦甘草芭樂、紅心芭樂等低糖水果，既能解膩又補纖維；若想吃甜點，一串糖葫蘆剛剛好，既滿足口腹之慾，也不怕攝取過量。

珊珊也分享三個「夜市生存法則」：
一、先逛一圈再決定」不急著下單，可避免被香氣誘惑亂吃。
二、與朋友分食」夜市份量常偏多，分著吃既能嚐遍各攤，也能控制總熱量。
三、蔬菜先墊胃」先吃關東煮蔬菜或水果，纖維能提升飽足感，減少對炸物的依賴。

珊珊強調，夜市美食不必戒掉，只要「選對料理、控制份量」，就能吃得盡興又無負擔。「健康飲食不是剝奪，而是選擇，聰明吃，夜市也能變成營養天堂。」

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

關鍵字： 夜市 美食 健康 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

郭漢崇化解「排尿障礙」獲國際肯定　「陳偉殷受傷」啟發創新療法

從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院

追查非洲豬瘟肉品流向　食藥署長喊話：全民一起當食安超人

花蓮善款已12.9億　賑災基金會：已發8億出去

秋冬感冒季來襲！每天「多睡1小時」感冒機率減半

減脂期也能逛夜市？營養師揭密：炸物不是完全禁區

限制誘發動作療法訓練　南投醫院助中風者提升手部功能

可以放心吃肉燥飯了　台南稽查豬肉來源...44業者全數合格

鴻海、北榮簽署合作意向書　捐3億打造全球智慧醫療台灣隊

「知名壽喜燒」已5人疑食物中毒就醫　衛生局：再1人通報就停業

讀者迴響

回到最上面