減脂期也能逛夜市？營養師揭密：炸物不是完全禁區

記者黃稜涵／綜合報導

夜市是許多台灣人共同的味覺記憶，炸雞排、滷味、珍奶香氣撲鼻，讓人一走進去就難以招架。不過，營養師珊珊提醒，這些高油、高糖的料理若吃太多，不僅容易讓熱量超標，也會增加身體負擔，她整理出減脂期專屬的「夜市點餐攻略」，教大家如何聰明選擇，吃得開心又不爆卡。

珊珊指出，想在夜市吃得健康，首要原則是「換個烹調方式」，像是炸臭豆腐可改成清蒸版本，紅燒牛肉麵可選清燉湯頭，油脂與鈉含量都能大幅減少，至於章魚燒，建議少加美乃滋，只刷醬油、灑柴魚片，就能保留風味又降低脂肪攝取。

而「飲料」是夜市中最容易忽略的「隱形熱量陷阱」，珊珊提醒，若選擇無糖茶飲或氣泡水、不加料，就能避免攝取過多糖分，「既能解渴，也不破壞整體熱量控制」。至於夜市經典的鹹酥雞，她建議挑選有「脫油機」的攤位，能有效濾出多餘油脂；炸魷魚也能改點炭烤魷魚，省去裹粉油炸的過程，熱量自然下降許多。若想來點清爽選項，關東煮是不錯的替代品，湯頭清淡又能補充蔬菜與蛋白質。

想平衡油膩感，水果與甜點也能聰明挑。珊珊推薦甘草芭樂、紅心芭樂等低糖水果，既能解膩又補纖維；若想吃甜點，一串糖葫蘆剛剛好，既滿足口腹之慾，也不怕攝取過量。

珊珊也分享三個「夜市生存法則」：

一、「先逛一圈再決定」不急著下單，可避免被香氣誘惑亂吃。

二、「與朋友分食」夜市份量常偏多，分著吃既能嚐遍各攤，也能控制總熱量。

三、「蔬菜先墊胃」先吃關東煮蔬菜或水果，纖維能提升飽足感，減少對炸物的依賴。

珊珊強調，夜市美食不必戒掉，只要「選對料理、控制份量」，就能吃得盡興又無負擔。「健康飲食不是剝奪，而是選擇，聰明吃，夜市也能變成營養天堂。」