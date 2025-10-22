加熱菸違規下架　民團質疑：尼古丁含量破表才未標示

▲民團今召開記者會力挺衛福部下架違法加熱菸。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國內在10月17日合法開賣加熱菸，但因產品包裝未標示尼古丁含量，才上市不到一天就被下架。對此，民團今表示，跨國菸草公司寧願被罰500萬元，也不願遵守《菸害防制法》標示尼古丁含量，可能是「不能說的秘密」，因為國際報告指出加熱菸的尼古丁含量是台灣法律規定的上限1毫克的4.7倍，若菸商遵守法律標示含量，恐無法在台上市販售。

台大醫院家醫部主治醫師郭斐然指出，依據2024年發表於毒物學期刊（Toxics）的論文，檢視9個國家市售加熱菸產品，尼古丁平均含量4.7毫克/菸草柱，遠超過台灣紙菸合法含量每支菸最高1.0毫克。

另依據美國菸商自己所公開的文件，加熱菸平均1公克菸草含有18至20毫克尼古丁，換算約1支菸草柱含有4.3至6毫克尼古丁。以上兩份研究報告皆顯示，加熱菸的尼古丁含量遠超過台灣政府規定的紙菸合法含量「每支菸最高1.0毫克」。

針對跨國菸商未標示尼古丁含量一事，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出兩個可能，第一是跨國菸商有錢有權，不在意罰款，第二是國際報告指出加熱菸的尼古丁含量平均是4.7毫克，是台灣法律規定的上限1毫克的4.7倍，依國際研究，若菸商遵守法律標示加熱菸尼古丁含量，可能就無法在台上市販售。

郭斐然指出，日本研究顯示使用加熱菸，最高9成淪為雙重使用者，同時使用紙菸，雙重使用沒有減少菸品的消費，相反增加每日總吸菸量，從公共衛生角度看雙重使用是危機，政府應該趁機宣導加熱菸危害同時，積極鼓勵戒除紙菸及加熱菸，並儘快將戒除加熱菸納入戒菸門診給付，為國人及青少年健康把關，遠離菸的危害。