醫院拿三班護病比獎金修天花板　衛福部：已啟動調查

▲有醫院疑似挪用三班護病比達標獎金，衛福部啟動調查。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

衛福部在今年3月實施三班護病比，並在今年6月發放獎金給達標醫院，但台灣護理產業工會指出，有部分醫院把獎金拿去修天花板、買便當、點心。對此，衛福部次長林靜儀表示，三班護病比達標獎勵金作為護理留任專款專用，針對部分醫院用於購買制服、修繕等用途，本部已啟動調查，並將依公告規定從嚴辦理。

台灣護理產業工會近日發文指出，至今已經3個月，還有超過上百間醫院未填寫獎勵金發放方式，更直接點名台大醫院、台北榮總、亞東醫院、雙和醫院、高雄榮總、花蓮慈濟等醫院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林靜儀指出，「三班護病比達標醫院獎勵」計畫於5月6日公告時，已明確規定獎勵應「專款專用」，限用於護理人員的指定用途，醫院應統籌運用於醫院護理人員，依各院護理人力流失影響因素做差異性留任措施，醫院並應於院內主動公開獎勵金分配方式，向護理人員說明使用原則，且該獎勵也不得替代醫院原應核予的薪資及獎勵金。

114年達標獎勵金至今已發放7.08億元（期間為113年3月至114年6月）。衛福部針對該獎勵措施訂有稽核及罰則機制，獎勵款項應依規定專款專用，若經查證有違反規定使用情事，將追回已核發的款項並公告，相關人員應負法律責任。

另外，若以不實或偽造資料申請獎勵，經查證屬實者，相關人員除將依偽造文書、使公務員登載不實、詐欺與背信等罪追究法律責任外，並將追回已核發款項。

林靜儀強調，針對媒體報導疑似挪用樣態，已啟動調查，若有其他機構有獎勵金使用疑義，也可透過衛福部「護理職場爭議通報平台」提出申訴。