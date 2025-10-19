衛福部出手消滅「直美」亂象　雷射光電學會力挺修法

▲衛福部著手修訂《特管辦法》，要終結「直美」亂象。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

針對國內醫美亂象，衛福部部長石崇良日前表示修訂《特管辦法》，要消滅「直美」現象。對此，台灣醫用雷射光電學會指出，修法規定要經過2年訓練後，才能提供醫美服務是有安全保障，且這樣才能與韓國等國際競爭，學會一定支持相關修法內容。

台灣醫美亂象嚴重，近年更出現「直美潮」，許多年輕醫師在完成或未完成畢業後一般醫學訓練（PGY），就直接到醫美診所工作，不少「直美」醫師甚至只透過廠商課程或師徒制學習後就上工，完全缺乏醫學中心的正規訓練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對「直美」亂象，衛福部已著手修訂《特管辦法》，將依照不同醫美處置風險，要求醫師有不同訓練資格，例如雷射、光電治療，必須要完成PGY，畢業後一般醫學訓練兩年之後，才可以執行。

▲台灣醫用雷射光電學會支持《特管辦法》修法。（圖／長庚醫院提供）

再來是涉及手術的醫美處置，必須要擁有「大外科」的專科醫師訓練跟取得證書，才可以執行。特別高風險的如抽脂，過去《特管辦法》裡面有規範，就會要求完成「特定」的專科醫師訓練才能夠執行，甚至要次專科，這部分我們會修訂《特管辦法》來加強管理。

對此，台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷指出，現在醫美療程不斷推陳出新，從雷射光電、針劑到術後保養類型的整合療程已經成為趨勢，這部分更需要專業醫師的判斷，而醫師也需要有醫學基礎與經驗，經過2年完整的PGY再來提供醫美服務確實是比較適合的。