ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

衛福部出手消滅「直美」亂象　雷射光電學會力挺修法

▲▼整形手術,美容手術,微整形,打針,醫美。（圖／達志／示意圖）

▲衛福部著手修訂《特管辦法》，要終結「直美」亂象。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

針對國內醫美亂象，衛福部部長石崇良日前表示修訂《特管辦法》，要消滅「直美」現象。對此，台灣醫用雷射光電學會指出，修法規定要經過2年訓練後，才能提供醫美服務是有安全保障，且這樣才能與韓國等國際競爭，學會一定支持相關修法內容。

台灣醫美亂象嚴重，近年更出現「直美潮」，許多年輕醫師在完成或未完成畢業後一般醫學訓練（PGY），就直接到醫美診所工作，不少「直美」醫師甚至只透過廠商課程或師徒制學習後就上工，完全缺乏醫學中心的正規訓練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對「直美」亂象，衛福部已著手修訂《特管辦法》，將依照不同醫美處置風險，要求醫師有不同訓練資格，例如雷射、光電治療，必須要完成PGY，畢業後一般醫學訓練兩年之後，才可以執行。

台灣醫用雷射光電學會記者會。（圖／長庚醫院提供）

▲台灣醫用雷射光電學會支持《特管辦法》修法。（圖／長庚醫院提供）

再來是涉及手術的醫美處置，必須要擁有「大外科」的專科醫師訓練跟取得證書，才可以執行。特別高風險的如抽脂，過去《特管辦法》裡面有規範，就會要求完成「特定」的專科醫師訓練才能夠執行，甚至要次專科，這部分我們會修訂《特管辦法》來加強管理。

對此，台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷指出，現在醫美療程不斷推陳出新，從雷射光電、針劑到術後保養類型的整合療程已經成為趨勢，這部分更需要專業醫師的判斷，而醫師也需要有醫學基礎與經驗，經過2年完整的PGY再來提供醫美服務確實是比較適合的。

阿Ken曬「安心亞摸肚照」是為搏版面：不然都是小S

關鍵字： 直美 醫美 醫美亂象

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

郭漢崇化解「排尿障礙」獲國際肯定　「陳偉殷受傷」啟發創新療法

從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院

衛福部出手消滅「直美」亂象　雷射光電學會力挺修法

加熱菸尼古丁標示違規最重罰500萬　國健署展開密集稽查

恐怖情人不是偶發　精神科醫揭「4大潛在警訊」

一到換季就頭痛　醫揭「6大類型」：肝火、氣血不足都有差

癌症篩檢大突破！抽一次血就可「驗50多種癌症」　美最新技術曝光

搭飛機牙痛加劇？醫曝「氣壓性牙痛」3狀況當心

她罹乳頭濕疹3個月沒好竟「乳癌二期」　醫揭常見4症狀

秋老虎害「秋燥」　醫推保養重點：多按2穴位緩解

讀者迴響

回到最上面