熬到3點才睡！48歲男腦中風右側癱　「電擊腦袋」1個月後能走了

高雄一名48歲謝姓上班族，下班後喜歡東摸西摸，每天都熬夜到凌晨2、3點才肯睡覺，今年6月在上班時間突然右側肢體癱軟、臉歪嘴斜口水流不停，被同時送往醫院就診，檢查出急性缺血性腦中風。謝先生住院時間都仰賴他人照顧，轉入復健部病房後，經醫師評估接受重複經顱磁刺激並搭配職類復健，1個月內已能行走，並獨立完成大部分日常活動。

缺血性腦中風是造成國人死亡及失能的主要原因之一，依據衛生福利部國人十大死因統計顯示，腦血管疾病均為國人10大死因的第2-4位，平均每年奪走1萬多條寶貴的性命。患者狀態穩定後經常透過物理治療、職能治療、語言治療等復健方式，以恢復日常生活自理能力。

「不是年紀大才可能中風嗎？」謝先生相當納悶，自己才48歲就中風，瞬間覺得人生跌到谷底，背後還有妻兒要照顧。謝先生住院治療期間，生活自理方面幾乎都需要依靠他人協助，轉入復健部病房後，醫師安排重複經顱磁刺激 （rTMS）治療，並結合多職類復健介入後，經過1個月，謝先生的右側手腳功能逐步改善，巴氏量表由35分(重度依賴)逐漸提升至70分(中度依賴) ，現在手能舉起，也能自行走路。

收治病例的高醫復健部主任林克隆醫師表示，重複經顱磁刺激(rTMS)是一種非侵入性腦神經刺激，近年來，已被廣泛應用於中風後肢體偏癱、語言障礙、吞嚥困難以及部分精神疾病(如憂鬱症)的治療。臨床與研究顯示，rTMS可藉由調節大腦活動來促進神經可塑性，進而幫助改善中風後的功能障礙。