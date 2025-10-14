超商APP涉違法廣告「加熱菸」　國健署移送調查最重罰2500萬

▲加熱菸。（圖／資料照）

記者洪巧藍／台北報導

國健署核准美、日兩家跨國菸草公司的加熱菸合法上市販售，雖然超商尚未鋪貨，但網友在超商APP使用關鍵字已可搜尋到商品資訊。國健署今（14）日表示，已將相關資料移請台北市政府衛生局查處，依法可開罰菸商最高2500萬元；截至目前為止，全國僅有兩家業者、14個加熱菸品項與4款組合元件取得核准，其他任何未經審查產品一律屬違法。

衛福部國健署審核2家國際加熱菸商，包含14品項加熱菸及4款組合元件通過，陸續於10月11日、10月19日生效上市販售。據了解，加熱菸販售將由某超商業者通路優先販售，有報導指實際使用手機APP搜尋相關關鍵字，一度可於「店鋪商品」列表中搜尋到相關商品，但後續使用相同關鍵字卻已無相關資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，台灣拒菸聯盟指出，上周四已有網友搶先違法在脆（Threads）分享可上市販賣的加熱菸及必要組合元件品項，另國健署網站公布政府核定通過的加熱菸及組合元件竟暴增至78個品項，遠超出國健署原宣布的18個品項。

國健署菸害防制組組長羅素英受訪表示，某超商App一度上架加熱菸菸草柱多種品項售價及販售內已屬違法，己將相關資料移請台北市政府衛生局查處。不過北市衛生局則表示尚未接獲國健署的移送資料，後續接到會請超商進行說明。

國健署表示，如果查明屬實，可依據《菸害防制法》針對菸品製造、輸入業者可裁罰500萬至2500萬元；若為製造業、輸入業、廣告業、傳播媒體業者或廣告委託人以外之人，則可處20萬元以上、100萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次處罰。

至於民團質疑品項增加問題，羅素英強調，截至目前為止，全國僅有兩家業者、14個加熱菸品項與4款組合元件取得核准，其他任何未經審查的產品一律屬違法。國健署網站上的「加熱式菸品品項識別碼清單」僅為執法單位查核時使用的包裝識別碼，例如整箱、整盒不同包裝規格所對應之代碼，相關辨識碼均屬於14個加熱菸品項與4款組合元件範圍內，民團有所誤解。

羅素英強調，國健署已於114年10月1日召開「全國菸害防制執法聯繫會議」，將審查通過之合法加熱菸品項資料與電子識別查對工具，提供財政部、法務部、經濟部及22縣市政府，作為統一的執法依據。地方稽查人員現已能確實掌握核准名單及瞭解如何使用電子識別查對工具，並非外界所指第一線稽查人員無所適從。