10家廠商進口美國「春麥」赭麴毒素A超標　1228公噸退運銷毀

▲美國進口「春麥」檢出真菌毒素含量不符規定。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今日公布邊境查驗不合格產品，其中國內多家廠商從美國進口的「春麥（SPRING WHEAT）」檢出真菌毒素含量不符規定。另外，餐廚用品業者金德莊股份有限公司的「德國Othello砧板」溶出試驗結果不符規定。

食藥署今日上午公布邊境查驗不合格品項，宏興麵粉廠股份有限公司、新竹麵粉廠股份有限公司、泰和製粉廠股份有限公司、洽發企業股份有限公司、國成麵粉股份有限公司、聯華製粉食品股份有限公司、東陽穀物股份有限公司、新生產業股份有限公司、台灣大食品股份有限公司、僑泰興企業股份有限公司等多家廠商，從美國進口的「春麥(SPRING WHEAT)」檢出真菌毒素含量不符規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，案內產品以散裝貨輪裝運之春麥，經現場查驗該船艙第1艙裝運之春麥檢出赭麴毒素A 7μg/kg，依據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，麥類原料赭麴毒素A限量為5μg/kg，不符合食品安全衛生管理法第17條規定，總計1,228,048公斤，超過1,000噸，全數退運或銷毀。

▲「德國Othello砧板」溶出試驗結果不符規定。

另外，業者「金德莊股份有限公司」從中國進口的「德國Othello砧板」三入組，以4%醋酸、在60℃，30分鐘溶出試驗結果，其中3件蒸發殘渣值分別為46ppm、52ppm、51ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，聚丙烯為合成原料的塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下。

劉芳銘指出，該批中國的砧板三入組在邊境必須退運或銷毀，另也針對「金德莊股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。