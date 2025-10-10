國慶寶寶報到！醫院接生2對雙胞胎「雙倍喜慶」

▲大千一早歡喜迎接5位國慶寶寶，其中有兩對雙胞胎。（圖／大千醫院提供）

今天是雙十國慶日，雖然國慶寶寶熱潮不再，各醫院今日仍陸續傳出好消息，大千綜合醫院就歡喜迎接5位國慶寶寶的到來，其中包含2對雙胞胎，為國慶日增添雙倍喜氣。新光醫院一名33歲產婦自然產下國慶寶寶，她分享原本預產期是10月11日，沒想到寶寶「自己挑日子」選在國慶日這天誕生，回想懷孕過程中，她還曾讓台北市長蔣萬安摸著孕肚合照，是特別難忘經驗。

截至今日中午，新光醫院已有4名「國慶寶寶」誕生，其中自然產1名、剖腹產3名，另有2名待產中；台北長庚有2位、林口長庚8位、台北馬偕5位、國泰醫院（含汐止與新竹院區）5位，大千醫院則已接生5位國慶寶寶（含2對雙胞胎）尚有3位待產中。

大千醫院國慶寶寶中就有兩對雙胞胎，格外引人注目，院方分享，第一對雙胞胎是2位男寶寶，34歲的陳小姐是第二次生產，懷孕期間有妊娠糖尿病，今天剛好滿37週可以足月生產，與醫師討論後，建議安排在今天接受剖腹產。由於第一胎也是男寶寶，她笑著說加上雙胞胎後，以後家裡應該會很熱鬧。

第二對雙胞胎媽媽是31歲的羅小姐，第一次生產，同樣也是2位男寶寶，在今天早上有產兆，所以緊急到醫院接受剖腹產；原本預產期是在兩週後，沒想到寶寶自己挑選日子出生，意外成為了國慶寶寶。

在新光醫院生產、33歲的翁小姐分享，自己備孕一年才懷孕，原本預產期是10月11日，但8日就出現產兆，原以為9日孩子會出生，沒想到撐到國慶日才自然產下重達3000多克的健康男嬰，「我沒有特別挑日子，國慶寶寶也沒有終身優惠啦！」不過家人得知後都相當興奮，覺得能跟國家一起慶生很有意義。

翁小姐本身是新聞從業人員，懷孕時仍堅持挺著孕肚跑新聞，某次在台北市政府與本身是「3寶爸」的蔣萬安市長合照，蔣萬安聽到她懷孕後還特地摸肚子合照，是懷孕過程中最難忘的事。

新光醫院高危險妊娠中心主任李維鈞表示，院方不鼓勵民眾為了挑日子而預約剖腹產，尤其假日值班人力較為緊縮，應將資源保留給臨床急需個案。

李維鈞表示，近年確實觀察到產婦年齡普遍提高，新光醫院每月約有4到5成孕婦屬於高風險族群，高齡孕婦容易併發高血壓、妊娠糖尿病，照護挑戰增加；而即使未滿35歲，也常見備孕1年以上才成功的案例，壓力、作息都會影響賀爾蒙分泌，讓懷孕變得困難。

大千綜合醫院婦產科醫師詹德鑫表示，懷雙胞胎屬於高危險妊娠，因為會增加孕婦和胎兒的各種併發症風險，例如：早產、子癲前症、妊娠糖尿病、胎兒發展遲緩等。由於雙胞胎比單胞胎的懷孕週數更短，早產機率也大幅提升，因此懷孕期間需要更密集且謹慎的產檢，生產時也要選擇具備高危險妊娠照護能力的醫院，才能確保產婦及寶寶的安全。