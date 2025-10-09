空腹運動只多消耗3克脂肪！ 醫推「運動前吃2物」燃脂更有效

▲健身。（示意圖／Pexels）

文／常春月刊

減重醫師蕭捷健指出，空腹運動，是我覺得最不划算的一件事。研究發現，運動前吃這兩個東西，燃脂效率還更好，不吃真的很冤！

空腹運動半小時 只能多燃燒三克脂肪

從生理上看，空腹時體內血糖和肝醣較低，運動時似乎會更傾向動員脂肪當燃料。然而「多燃燒脂肪」到底有多少呢？

研究請16位健康成人分成兩組，一組在禁食。7小時後運動，另一組則在吃飽2小時後運動。兩組於傍晚進行30分鐘的固定強度腳踏車運動。結果發現：空腹運動組平均燃燒脂肪比飯後運動組多3.3克。

區區 3 克左右的差距，差不多相當於一小顆堅果的脂肪量而已！而且，如果沒吃點澱粉，運動時肌肉裡沒有糖，會很容易造成肌肉流失。

運動前這樣 吃增肌減脂的效果還更好

1、咖啡因

西班牙格拉那達大學的一項研究讓15位男性在早晚不同時段進行四輪單車運動測試，有時先服用咖啡因、有時服用安慰劑。結果顯示，不論早上或下午，含咖啡因時受試者運動中脂肪供能都明顯增加。其中下午攝取效果尤為突出（脂肪氧化增加 29%），增加幅度比早上高（10.7%）。

2、蛋白質

隨機交叉實驗讓受試者在隔夜空腹後，分別於運動前30分鐘攝入蛋白質或單純喝水（空腹對照），接著進行30分鐘中等強度跑步機運動。

相比空腹，攝入蛋白質並不會降低運動過程中脂肪的燃燒比例；蛋白質在運動時提供穩定胺基酸，同時不干擾脂肪利用。運動前喝一杯蛋白質奶昔＋咖啡，或是豆漿加蛋，不但不會妨礙燃脂，還有助於增加運動後的熱量消耗。

