打疫苗抽iPhone 17　北市「流感、新冠疫苗」開打接種增5成

▲114年公費流感及新冠疫苗10月1日開打。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

114年公費流感及新冠疫苗10月1日開打，北市衛生局指出，首日流感疫苗接種1萬8,165劑，較113年同期增加47.7%，新冠疫苗接種5,512劑，較113年同期增加62.5%，呼籲符合公費資者盡快接種，同時可參加抽獎活動，獎項包括iPhone 17、Apple Watch等。

北市衛生局疾管科科長張惠美指出，上週（9/21-9/27）類流感門急診就診1萬2,780人次，較前一週（9/14-9/20）1萬1,597人次上升10.2%；校園流感疫情快速增加，上週（9/21-9/27）流感通報2,181人次，較前一週（9/14-9/20）1,645人次上升32.6%，為112年以來單週新高。

為提升接種率並鼓勵市民踴躍完成「流感+新冠」雙重保護，北市衛生局自10月1日起同步推出2波抽獎活動，凡設籍北市符合接種資格者，於114年10月1日至114年10月25日期間於北市合約醫療院所或疫苗接種站完成公費流感或新冠疫苗接種，即可參加第1波抽獎，得獎名單將於114年11月5日前公告於衛生局官網。

114年10月1日至114年11月15日期間完成上述任一公費疫苗接種者，可參加第2波抽獎，得獎名單將於114年11月25日前公告，獎項包括iPhone 17、Apple Watch、實用家電及500元等值商品禮券等，共439個獎項。