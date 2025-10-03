流感雙病毒共存「H3N2小弟竄起變大哥」　專家：快打疫苗

▲公費流感及新冠疫苗開打，台大醫院第一天就來了不少接種疫苗民眾。（資料照／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情升溫，疾管署監測目前A型流感H3N2占比已經超過H1N1，處於兩型共存且可能出現主流轉換，10月是疫情相對高點。專家示警，經過新冠疫情之後病毒排序大洗牌，H3N2可說是「小弟竄起變大哥」，且H3N2臨床症狀較嚴重、免疫逃脫機率高，恐讓脆弱族群容易發生重症與死亡，呼籲民眾施打疫苗，覆蓋率需達7成才有足夠保護力。

疾管署疫情監測資料顯示，第39周（9月21日至27日）類流感門急診就診計129,831人次，較前一周上升10.2%，近期呈上升趨勢，且處流感流行期；依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，過去4周流感病毒占比以A型H3N2為多（51.3%），已經超過原本的主流A型H1N1（43.4%）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，流感在2009年大流行之後，H1N1就一直被認為是「大哥的流感」，比較老一輩世代的民眾大多感染過，具有免疫印記；H3N2則相較低調，多扮演「小弟」病毒角色，但每2、3年會變異一次，產生新的亞型病毒株。

陳秀熙分析，經歷新冠疫情之後，幾乎全部病毒都重新大洗牌，H3N2病毒更是從「小弟竄起變大哥」，以台灣目前的情況已經從H1N1及H3N2雙病毒共存，朝向H3N2與H1N1出現黃金交叉、超車的趨勢。

▲民眾施打公費流感疫苗。（資料照／記者徐文彬攝）

陳秀熙表示，因為國人比較沒有H3N2的免疫印記，感染時臨床症狀比H1N1更嚴重，加上H3N2不斷變異重組，疫苗保護力可能出現逃脫的效應，使老年人、慢性病、懷孕婦女跟幼兒等脆弱族群，重症跟死亡風險增加。他認為在雙病毒株共存的情況下，疫苗覆蓋率需達7成，才能有效降低疫情規模。

疾管署長羅一鈞日前表示，今年流感疫情較早於9月進入流行，加上可能遭遇病毒型別轉換、10月連假效應等，目前預期10月份疫情可能是緩升或者持平，會處於相對的高點。

今年秋冬公費流感疫苗、新冠疫苗已經於10月1日起分兩階段開打，疾管署監測首日接種情況踴躍，流感疫苗26.4萬人搶打，創下5年來首日最高紀錄；新冠疫苗單日接種數約8.2萬劑，是去年首日接種數3.9萬劑的2倍以上。

北市衛生局監測顯示，北市流感疫苗接種1萬8,165劑，較113年同期增加47.7%；新冠疫苗接種5,512劑，較113年同期增加62.5%，其中65歲以上長者、6歲以下幼兒及慢性病患者等流感及新冠重症高風險族群，接種量成長最為明顯。北市衛生局疾呼，民眾應儘速完成公費流感及新冠疫苗接種，以提升保護力。